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"صحة حائل" تدشن أولى ورش العمل حول إنشاء مركز الاتصال الوطني

بهدف التنسيق والعمل على تقييم مخاطر الصحة العامة

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أمس الاثنين، أولى الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بإنشاء مركز الاتصال الوطني، والذي يهدف إلى التنسيق والعمل على تقييم مخاطر الصحة العامة، والتواصل الدولي مع منظمة الصحة العالمية فيما يخص الإبلاغ عن الأمراض.

وأوضحت صحة حائل أن الدورة تستمر لمدة يومين، وستتم بعدها إقامة 4 ورش عمل بعنوان: اللوائح الصحية الدولية، وطوارئ الصحة العامة التي تثير قلقاً دولياً، ونظام الترصد، ومركز الاتصال الدولي، كما سيتم تدريب المتدربين على 3 فرضيات وسيناريوهات، وتقييم المخاطر المؤثرة على الصحة، وعمل اختبار قبل وبعد في كل يوم تدريبي.

يُذكر أن مركز الاتصال الوطني هو مركز وطني تعينه كل دولة، ويهدف للتواصل والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية أو المراكز التابعة لها، ويرتبط مع القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية، ويعد ذلك جزء أساسي من القدرات الأساسية اللازمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية؛ حيث يتوجب على كل دولة تحديد مركز الاتصال الوطني، وآلية التنسيق المستمر مع القطاعات المعنية حيال الأحداث والطوارئ الصحية، وتمكين التواصل بجميع الأوقات مع نقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ومن مهام مركز الاتصال الوطني الرئيسية: التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بمخاطر الصحة العامة، والتواصل والتنسيق الدولي مع مراكز منظمة الصحة العالمية المعنية باللوائح، كما أن من مهام المركز الإضافية: تقييم الخطورة، وتنسيق الاستجابة مع جميع الجهات الوطنية والدولية، وتمثيل الدولة في توجيه الرسائل العاجلة الخاصة باللوائح إلى المراكز الدولية المعنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مثل: الإخطار، وتقاسم المعلومات أثناء الأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة وغير العادية، والتشاور، والتحقق، وعمل التقارير الأخرى، وتحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً.

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"صحة حائل" تدشن أولى ورش العمل حول إنشاء مركز الاتصال الوطني
سبق

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أمس الاثنين، أولى الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بإنشاء مركز الاتصال الوطني، والذي يهدف إلى التنسيق والعمل على تقييم مخاطر الصحة العامة، والتواصل الدولي مع منظمة الصحة العالمية فيما يخص الإبلاغ عن الأمراض.

وأوضحت صحة حائل أن الدورة تستمر لمدة يومين، وستتم بعدها إقامة 4 ورش عمل بعنوان: اللوائح الصحية الدولية، وطوارئ الصحة العامة التي تثير قلقاً دولياً، ونظام الترصد، ومركز الاتصال الدولي، كما سيتم تدريب المتدربين على 3 فرضيات وسيناريوهات، وتقييم المخاطر المؤثرة على الصحة، وعمل اختبار قبل وبعد في كل يوم تدريبي.

يُذكر أن مركز الاتصال الوطني هو مركز وطني تعينه كل دولة، ويهدف للتواصل والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية أو المراكز التابعة لها، ويرتبط مع القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية، ويعد ذلك جزء أساسي من القدرات الأساسية اللازمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية؛ حيث يتوجب على كل دولة تحديد مركز الاتصال الوطني، وآلية التنسيق المستمر مع القطاعات المعنية حيال الأحداث والطوارئ الصحية، وتمكين التواصل بجميع الأوقات مع نقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ومن مهام مركز الاتصال الوطني الرئيسية: التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بمخاطر الصحة العامة، والتواصل والتنسيق الدولي مع مراكز منظمة الصحة العالمية المعنية باللوائح، كما أن من مهام المركز الإضافية: تقييم الخطورة، وتنسيق الاستجابة مع جميع الجهات الوطنية والدولية، وتمثيل الدولة في توجيه الرسائل العاجلة الخاصة باللوائح إلى المراكز الدولية المعنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مثل: الإخطار، وتقاسم المعلومات أثناء الأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة وغير العادية، والتشاور، والتحقق، وعمل التقارير الأخرى، وتحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
05:46 PM

"صحة حائل" تدشن أولى ورش العمل حول إنشاء مركز الاتصال الوطني

بهدف التنسيق والعمل على تقييم مخاطر الصحة العامة

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منصور الشلاقي - حائل
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دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، أمس الاثنين، أولى الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بإنشاء مركز الاتصال الوطني، والذي يهدف إلى التنسيق والعمل على تقييم مخاطر الصحة العامة، والتواصل الدولي مع منظمة الصحة العالمية فيما يخص الإبلاغ عن الأمراض.

وأوضحت صحة حائل أن الدورة تستمر لمدة يومين، وستتم بعدها إقامة 4 ورش عمل بعنوان: اللوائح الصحية الدولية، وطوارئ الصحة العامة التي تثير قلقاً دولياً، ونظام الترصد، ومركز الاتصال الدولي، كما سيتم تدريب المتدربين على 3 فرضيات وسيناريوهات، وتقييم المخاطر المؤثرة على الصحة، وعمل اختبار قبل وبعد في كل يوم تدريبي.

يُذكر أن مركز الاتصال الوطني هو مركز وطني تعينه كل دولة، ويهدف للتواصل والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية أو المراكز التابعة لها، ويرتبط مع القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية، ويعد ذلك جزء أساسي من القدرات الأساسية اللازمة لتطبيق اللوائح الصحية الدولية؛ حيث يتوجب على كل دولة تحديد مركز الاتصال الوطني، وآلية التنسيق المستمر مع القطاعات المعنية حيال الأحداث والطوارئ الصحية، وتمكين التواصل بجميع الأوقات مع نقاط الاتصال التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ومن مهام مركز الاتصال الوطني الرئيسية: التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بمخاطر الصحة العامة، والتواصل والتنسيق الدولي مع مراكز منظمة الصحة العالمية المعنية باللوائح، كما أن من مهام المركز الإضافية: تقييم الخطورة، وتنسيق الاستجابة مع جميع الجهات الوطنية والدولية، وتمثيل الدولة في توجيه الرسائل العاجلة الخاصة باللوائح إلى المراكز الدولية المعنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مثل: الإخطار، وتقاسم المعلومات أثناء الأحداث الصحية العمومية غير المتوقعة وغير العادية، والتشاور، والتحقق، وعمل التقارير الأخرى، وتحديد وجود طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً.

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