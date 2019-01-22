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"تثقيفية الإكلينيكي" بالطائف "الأولى" في الاهتمام بالأمراض المزمنة

للعام 2021.. بنسبة رضا 99%

حققت إدارة التثقيف الإكلينيكي بصحة الطائف، المركز الأول على مستوى مناطق المملكة في مجموعات اهتمام الأمراض المزمنة بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

جاء ذلك، ضمن مخرجات التثقيف الصحي للعام ٢٠٢١، بنسبة رضا 99%.

وقال مدير إدارة التثقيف، تركي دغريري، إنه جرى تنفيذ ٣٠ مجموعة اهتمام في ٢١ مركزًا تعنى بدعم أصحاب الأمراض المزمنة (السكري- ضغط الدم- السمنة).

وأضاف: كانت محصلتها السنوية ٢٧٥ لقاءً لدعم المرضى في الجوانب النفسية والمعنوية ونقل الخبرات والتجارب المرضية.

وأشار إلى أن عدد مستفيدي خدمات التثقيف الإكلينيكي للعام نفسه، بلغ في المستشفيات ٨٢٤١٥ مستفيدًا من المرضى المنومين وعيادات التثقيف.

وتابع: في المراكز الصحية أكثر من ١١ ألف مستفيد عبر ٣١ عيادة متخصصة، كما نفذت في ٢١ مركزًا صحيًا و٣٢ مشروعًا للتمكين المجتمعي لتعزيز صحة الفرد والمجتمع.

يذكر أن، التركيز على التثقيف والتمكين المجتمعي، يأتي ضمن التطوير الشامل في خدمات الصحة العامة، بهدف زيادة جرعات الوعي لدى المرضى وبالذات المصابين بالأمراض المزمنة.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تثقيفية الإكلينيكي" بالطائف "الأولى" في الاهتمام بالأمراض المزمنة
سبق

حققت إدارة التثقيف الإكلينيكي بصحة الطائف، المركز الأول على مستوى مناطق المملكة في مجموعات اهتمام الأمراض المزمنة بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

جاء ذلك، ضمن مخرجات التثقيف الصحي للعام ٢٠٢١، بنسبة رضا 99%.

وقال مدير إدارة التثقيف، تركي دغريري، إنه جرى تنفيذ ٣٠ مجموعة اهتمام في ٢١ مركزًا تعنى بدعم أصحاب الأمراض المزمنة (السكري- ضغط الدم- السمنة).

وأضاف: كانت محصلتها السنوية ٢٧٥ لقاءً لدعم المرضى في الجوانب النفسية والمعنوية ونقل الخبرات والتجارب المرضية.

وأشار إلى أن عدد مستفيدي خدمات التثقيف الإكلينيكي للعام نفسه، بلغ في المستشفيات ٨٢٤١٥ مستفيدًا من المرضى المنومين وعيادات التثقيف.

وتابع: في المراكز الصحية أكثر من ١١ ألف مستفيد عبر ٣١ عيادة متخصصة، كما نفذت في ٢١ مركزًا صحيًا و٣٢ مشروعًا للتمكين المجتمعي لتعزيز صحة الفرد والمجتمع.

يذكر أن، التركيز على التثقيف والتمكين المجتمعي، يأتي ضمن التطوير الشامل في خدمات الصحة العامة، بهدف زيادة جرعات الوعي لدى المرضى وبالذات المصابين بالأمراض المزمنة.


22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
08:19 PM

"تثقيفية الإكلينيكي" بالطائف "الأولى" في الاهتمام بالأمراض المزمنة

للعام 2021.. بنسبة رضا 99%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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حققت إدارة التثقيف الإكلينيكي بصحة الطائف، المركز الأول على مستوى مناطق المملكة في مجموعات اهتمام الأمراض المزمنة بمراكز الرعاية الصحية الأولية.

جاء ذلك، ضمن مخرجات التثقيف الصحي للعام ٢٠٢١، بنسبة رضا 99%.

وقال مدير إدارة التثقيف، تركي دغريري، إنه جرى تنفيذ ٣٠ مجموعة اهتمام في ٢١ مركزًا تعنى بدعم أصحاب الأمراض المزمنة (السكري- ضغط الدم- السمنة).

وأضاف: كانت محصلتها السنوية ٢٧٥ لقاءً لدعم المرضى في الجوانب النفسية والمعنوية ونقل الخبرات والتجارب المرضية.

وأشار إلى أن عدد مستفيدي خدمات التثقيف الإكلينيكي للعام نفسه، بلغ في المستشفيات ٨٢٤١٥ مستفيدًا من المرضى المنومين وعيادات التثقيف.

وتابع: في المراكز الصحية أكثر من ١١ ألف مستفيد عبر ٣١ عيادة متخصصة، كما نفذت في ٢١ مركزًا صحيًا و٣٢ مشروعًا للتمكين المجتمعي لتعزيز صحة الفرد والمجتمع.

يذكر أن، التركيز على التثقيف والتمكين المجتمعي، يأتي ضمن التطوير الشامل في خدمات الصحة العامة، بهدف زيادة جرعات الوعي لدى المرضى وبالذات المصابين بالأمراض المزمنة.


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