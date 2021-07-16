النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أبها يجدِّد عقد "شراحيلي" لثلاث سنوات

الفريق يعسكر في مصر

جدَّدت إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي عقد رياض شراحيلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 سنوات، دون الكشف عن التفاصيل الجديدة للعقد.

وقال الحساب الرسمي للنادي على "تويتر": "جددت إدارة النادي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم رياض شراحيلي لمدة ثلاث سنوات. وقد شهدت مراسم التوقيع حضور مدير الاحتراف (محمد أبو حثرة)".

وأضاف: "وجاء تجديد العقد رغبةً من الإدارة في المحافظة على لاعبيها المميزين، وأن يقدم اللاعب مع بقية زملائه اللاعبين نتائج ومستويات تسعد الجمهور الأبهاوي".

وكان "شراحيلي" قد انضم إلى أبها في سبتمبر من عام 2020 قادمًا من نادي العدالة بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

وبدأ "شراحيلي" مسيرته مع نادي النصر الذي مثَّله في جميع الفئات العمرية قبل أن ينتقل إلى الفتح موسم 2015، ثم إلى الطائي في 2018، وفي العام التالي مثَّل الفيصلي والعدالة قبل أن يحط رحاله في أبها.

من جانب آخر، قرّر مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور أحمد الحديثي إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم في جمهورية مصر خلال الفترة من 17 يوليو إلى يوم 3 أغسطس المقبل.

ويأتي اختيار جمهورية مصر نظرًا لتأخُّر انعقاد الجمعية العمومية للنادي، وتعذُّر إقامة معسكر في إحدى الدول الأوروبية بسبب أزمة كورونا، وصعوبة الحصول على تأشيرات لكل أفراد البعثة.

أبها نادي أبها

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أبها يجدِّد عقد "شراحيلي" لثلاث سنوات
سبق

جدَّدت إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي عقد رياض شراحيلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 سنوات، دون الكشف عن التفاصيل الجديدة للعقد.

وقال الحساب الرسمي للنادي على "تويتر": "جددت إدارة النادي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم رياض شراحيلي لمدة ثلاث سنوات. وقد شهدت مراسم التوقيع حضور مدير الاحتراف (محمد أبو حثرة)".

وأضاف: "وجاء تجديد العقد رغبةً من الإدارة في المحافظة على لاعبيها المميزين، وأن يقدم اللاعب مع بقية زملائه اللاعبين نتائج ومستويات تسعد الجمهور الأبهاوي".

وكان "شراحيلي" قد انضم إلى أبها في سبتمبر من عام 2020 قادمًا من نادي العدالة بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

وبدأ "شراحيلي" مسيرته مع نادي النصر الذي مثَّله في جميع الفئات العمرية قبل أن ينتقل إلى الفتح موسم 2015، ثم إلى الطائي في 2018، وفي العام التالي مثَّل الفيصلي والعدالة قبل أن يحط رحاله في أبها.

من جانب آخر، قرّر مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور أحمد الحديثي إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم في جمهورية مصر خلال الفترة من 17 يوليو إلى يوم 3 أغسطس المقبل.

ويأتي اختيار جمهورية مصر نظرًا لتأخُّر انعقاد الجمعية العمومية للنادي، وتعذُّر إقامة معسكر في إحدى الدول الأوروبية بسبب أزمة كورونا، وصعوبة الحصول على تأشيرات لكل أفراد البعثة.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
09:38 PM

أبها يجدِّد عقد "شراحيلي" لثلاث سنوات

الفريق يعسكر في مصر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
197

جدَّدت إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي عقد رياض شراحيلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 سنوات، دون الكشف عن التفاصيل الجديدة للعقد.

وقال الحساب الرسمي للنادي على "تويتر": "جددت إدارة النادي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم رياض شراحيلي لمدة ثلاث سنوات. وقد شهدت مراسم التوقيع حضور مدير الاحتراف (محمد أبو حثرة)".

وأضاف: "وجاء تجديد العقد رغبةً من الإدارة في المحافظة على لاعبيها المميزين، وأن يقدم اللاعب مع بقية زملائه اللاعبين نتائج ومستويات تسعد الجمهور الأبهاوي".

وكان "شراحيلي" قد انضم إلى أبها في سبتمبر من عام 2020 قادمًا من نادي العدالة بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

وبدأ "شراحيلي" مسيرته مع نادي النصر الذي مثَّله في جميع الفئات العمرية قبل أن ينتقل إلى الفتح موسم 2015، ثم إلى الطائي في 2018، وفي العام التالي مثَّل الفيصلي والعدالة قبل أن يحط رحاله في أبها.

من جانب آخر، قرّر مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور أحمد الحديثي إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم في جمهورية مصر خلال الفترة من 17 يوليو إلى يوم 3 أغسطس المقبل.

ويأتي اختيار جمهورية مصر نظرًا لتأخُّر انعقاد الجمعية العمومية للنادي، وتعذُّر إقامة معسكر في إحدى الدول الأوروبية بسبب أزمة كورونا، وصعوبة الحصول على تأشيرات لكل أفراد البعثة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,937
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,409
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,856

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة