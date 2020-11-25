جازان.. الإطاحة بمواطن ومخالف لأمن الحدود بحوزتهما 70 كجم من الحشيش المخدر

كانت مخبأة بطريقة سرية داخل تجاويف مركبة يستقلانها بالعيدابي.. وأحيلا للنيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزتهما (70) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة بطريقة سرية داخل تجاويف مركبة يستقلانها بمحافظة العيدابي.

وقال متحدث الشرطة إنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.

