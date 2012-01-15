شاهد.. انطلاق فعاليات رالي داكار السعودية في تربة

وسط تنظيم ووجود أمني من قِبل قطاعات مختلفة

انطلقت فعاليات سباق رالي داكار السعودية 2022 في عامها الثالث على التوالي للنسخة الـ44، صباح اليوم الجمعة، في محافظة تربة.

ويعد الرالي هو الحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات، ويأتي تنظيمه وسط اهتمام عالمي بالغ.

ووثّقت "سبق"، انطلاق الفعاليات في ظل تنظيم رائع ووجود أمني مميز من قطاعات مختلفة لمتابعة وتأمين خطوط سير السباق ومرافقة المتسابقين منذ الانطلاقة حتى العودة.