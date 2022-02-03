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تَطور بعد حشد عسكري ورسالة.. اعتراض بريطاني لطائرات حربية روسية!

أجسام مجهولة رُصدت تقترب.. والعمل بشكل وثيق مع شركاء الناتو للمراقبة

في تطور لافت يزامن ارتفاع منسوب التوتر بين روسيا والغرب، على خلفية الحشود العسكرية التي وضعتها موسكو على حدود أوكرانيا؛ اعترضت مقاتلاتٌ بريطانية، طائراتٍ حربيةً روسية اقتربت من المملكة المتحدة، ورافَقَتها إلى أن أبعدتها عن المجال الجوي البريطاني.

وأوضح سلاح الجو الملكي البريطاني، أن 4 مقاتلات من طراز "تايفون" اعترضت ورافقت 4 قاذفات روسية من طراز "بير" وصلت إلى مكان بعيد عن الأجواء البريطانية.

وأضاف سلاح الجو البريطاني؛ وفق "سكاي نيوز"، أن طائرات "تايفون" أقلعت من القاعدة الجوية في لوسيموث شمالي بريطانيا، بعدما رصدت أجسامًا مجهولة تقترب من المملكة المتحدة؛ مؤكدًا أن الطائرات الحربية الروسية لم تدخل المجال الجوي البريطاني.

وقال إنه يعترض ويرافق "بشكل روتيني" طائراتٍ روسيةً تدخل إلى منطقة الاهتمام البريطانية، التي لا تعني المجال الجوي للمملكة المتحدة فحسب؛ بل يصل إلى الأجواء الدولية التي تتحمل بريطانيا جزءًا من المسؤولية فيها مثل المراقبة الجوية؛ لافتًا إلى أنه "يعمل بشكل وثيق مع شركاء الناتو لمراقبة مثل هذه الطائرات".

وقبل يومين، وصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى كييف في رسالة تضامن مع أوكرانيا، وفي أحدث رسالة قوية من لندن حيال موسكو.

طائرات حربية روسية

الرئيسية/ أخبار العالم

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تَطور بعد حشد عسكري ورسالة.. اعتراض بريطاني لطائرات حربية روسية!
سبق

في تطور لافت يزامن ارتفاع منسوب التوتر بين روسيا والغرب، على خلفية الحشود العسكرية التي وضعتها موسكو على حدود أوكرانيا؛ اعترضت مقاتلاتٌ بريطانية، طائراتٍ حربيةً روسية اقتربت من المملكة المتحدة، ورافَقَتها إلى أن أبعدتها عن المجال الجوي البريطاني.

وأوضح سلاح الجو الملكي البريطاني، أن 4 مقاتلات من طراز "تايفون" اعترضت ورافقت 4 قاذفات روسية من طراز "بير" وصلت إلى مكان بعيد عن الأجواء البريطانية.

وأضاف سلاح الجو البريطاني؛ وفق "سكاي نيوز"، أن طائرات "تايفون" أقلعت من القاعدة الجوية في لوسيموث شمالي بريطانيا، بعدما رصدت أجسامًا مجهولة تقترب من المملكة المتحدة؛ مؤكدًا أن الطائرات الحربية الروسية لم تدخل المجال الجوي البريطاني.

وقال إنه يعترض ويرافق "بشكل روتيني" طائراتٍ روسيةً تدخل إلى منطقة الاهتمام البريطانية، التي لا تعني المجال الجوي للمملكة المتحدة فحسب؛ بل يصل إلى الأجواء الدولية التي تتحمل بريطانيا جزءًا من المسؤولية فيها مثل المراقبة الجوية؛ لافتًا إلى أنه "يعمل بشكل وثيق مع شركاء الناتو لمراقبة مثل هذه الطائرات".

وقبل يومين، وصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى كييف في رسالة تضامن مع أوكرانيا، وفي أحدث رسالة قوية من لندن حيال موسكو.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
12:40 PM

تَطور بعد حشد عسكري ورسالة.. اعتراض بريطاني لطائرات حربية روسية!

أجسام مجهولة رُصدت تقترب.. والعمل بشكل وثيق مع شركاء الناتو للمراقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في تطور لافت يزامن ارتفاع منسوب التوتر بين روسيا والغرب، على خلفية الحشود العسكرية التي وضعتها موسكو على حدود أوكرانيا؛ اعترضت مقاتلاتٌ بريطانية، طائراتٍ حربيةً روسية اقتربت من المملكة المتحدة، ورافَقَتها إلى أن أبعدتها عن المجال الجوي البريطاني.

وأوضح سلاح الجو الملكي البريطاني، أن 4 مقاتلات من طراز "تايفون" اعترضت ورافقت 4 قاذفات روسية من طراز "بير" وصلت إلى مكان بعيد عن الأجواء البريطانية.

وأضاف سلاح الجو البريطاني؛ وفق "سكاي نيوز"، أن طائرات "تايفون" أقلعت من القاعدة الجوية في لوسيموث شمالي بريطانيا، بعدما رصدت أجسامًا مجهولة تقترب من المملكة المتحدة؛ مؤكدًا أن الطائرات الحربية الروسية لم تدخل المجال الجوي البريطاني.

وقال إنه يعترض ويرافق "بشكل روتيني" طائراتٍ روسيةً تدخل إلى منطقة الاهتمام البريطانية، التي لا تعني المجال الجوي للمملكة المتحدة فحسب؛ بل يصل إلى الأجواء الدولية التي تتحمل بريطانيا جزءًا من المسؤولية فيها مثل المراقبة الجوية؛ لافتًا إلى أنه "يعمل بشكل وثيق مع شركاء الناتو لمراقبة مثل هذه الطائرات".

وقبل يومين، وصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى كييف في رسالة تضامن مع أوكرانيا، وفي أحدث رسالة قوية من لندن حيال موسكو.

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