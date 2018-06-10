"الإريارني": المليشيا الحوثية تقوم بابتزاز ونهب منظم للقطاع الصحي الخاص

قال إنها دمرت المستشفيات الحكومية لتصبح عاجزة عن مواجهة كورونا والأوبئة

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن عمليات نهب وابتزاز منظم تمارسه المليشيا الحوثية على القطاع الصحي الخاص باسم المجهود الحربي.

وفي التفاصيل، قال وزير الإعلام اليمني في تصريح صحفي نقلتهُ وكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن عشرات الشكاوى والبلاغات من الأطباء في مناطق سيطرة مرتزقة طهران (المليشيا الحوثية) تؤكد فرض المليشيا ضرائب إضافية على ملاك المستشفيات والعيادات الخاصة والعاملين في القطاع الصحي الخاص، وابتزازهم والتضييق عليهم وارتفاع فاتورة المرضى الذين يعانون ظروفاً معيشية صعبة.

وأضاف الوزير "الإرياني": أن ‏المليشيا الحوثية وبعد أن دمرت القطاع الصحي الحكومي وأوصلته لمرحلة العجز عن مواجهة تفشي الفيروسات والأوبئة، ونهبت المساعدات الطبية، اتجهت لفرض ضرائب إضافية على المستشفيات والعيادات الخاصة وشركات ومخازن الأدوية، بحجة المجهود الحربي، غير آبهة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين".

وأكد أن ‏هذه الممارسات تشمل إمعان حوثي في قتل اليمنيين وتدمير القطاع الصحي والحيلولة دون قيامه بأداء دوره كخط دفاعي في مواجهة تفشي الفيروسات والأوبئة، بعد أن أنشأت المليشيا مستشفيات ومحاجر خاصة لقياداتها وعناصرها مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والأدوية تاركة باقي اليمنيين يواجهون مصيرهم.



