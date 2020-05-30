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"النيابة": لن نسمح بدخول المراجعين إلا لمن لديه موعد سابق

أكدت تقديم خدماتها "عن بُعد" عبر القنوات الرقمية

أكدت النيابة العامة أنها لن تسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا، على أن تقدم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر القنوات الرقمية.

وقالت النيابة في إعلانها: "حرصًا على صحة وسلامة الجميع، تفيد النيابة العامة باستمرار قَصْر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر قنواتها الرقمية خلال فترة تدرج العودة لمقار العمل، ولن يُسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا لذلك".

وأضافت: "سيتم تقديم الخدمات للمستفيدين عن طريق القنوات الإلكترونية عبر موقع النيابة الإلكتروني، وعبر أيقونة (معكم) في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وكذا عبر الكود المخصص لذلك".

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النيابة": لن نسمح بدخول المراجعين إلا لمن لديه موعد سابق
سبق

أكدت النيابة العامة أنها لن تسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا، على أن تقدم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر القنوات الرقمية.

وقالت النيابة في إعلانها: "حرصًا على صحة وسلامة الجميع، تفيد النيابة العامة باستمرار قَصْر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر قنواتها الرقمية خلال فترة تدرج العودة لمقار العمل، ولن يُسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا لذلك".

وأضافت: "سيتم تقديم الخدمات للمستفيدين عن طريق القنوات الإلكترونية عبر موقع النيابة الإلكتروني، وعبر أيقونة (معكم) في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وكذا عبر الكود المخصص لذلك".

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
08:33 PM

"النيابة": لن نسمح بدخول المراجعين إلا لمن لديه موعد سابق

أكدت تقديم خدماتها "عن بُعد" عبر القنوات الرقمية

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
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2,338

أكدت النيابة العامة أنها لن تسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا، على أن تقدم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر القنوات الرقمية.

وقالت النيابة في إعلانها: "حرصًا على صحة وسلامة الجميع، تفيد النيابة العامة باستمرار قَصْر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر قنواتها الرقمية خلال فترة تدرج العودة لمقار العمل، ولن يُسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا لذلك".

وأضافت: "سيتم تقديم الخدمات للمستفيدين عن طريق القنوات الإلكترونية عبر موقع النيابة الإلكتروني، وعبر أيقونة (معكم) في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وكذا عبر الكود المخصص لذلك".

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