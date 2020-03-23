وكانت القوات المسلحة قد قالت في نعيه أمس، "بمزيد من الحزن والأسى، فإنها تنعى ابناً من أبنائها لواء أركان حرب خالد شلتوت؛ الذي وافته المنية نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد".

ويأتي خبر وفاته بعد إعلان أمس الأحد، وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت؛ بعد إصابته بفيروس كورونا أيضاً.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فقد توفي اللواء بعد إصابته بالفيروس عقب مشاركته في أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته.

ذكرت تقارير صحفية أن اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود؛ تُوفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

الإعلان عن وفاة ثاني لواء بالجيش المصري عقب إصابته بـ "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-23 ذكرت تقارير صحفية أن اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود؛ تُوفي بعد إصابته بفيروس كورونا. وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فقد توفي اللواء بعد إصابته بالفيروس عقب مشاركته في أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته. ويأتي خبر وفاته بعد إعلان أمس الأحد، وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت؛ بعد إصابته بفيروس كورونا أيضاً. وكانت القوات المسلحة قد قالت في نعيه أمس، "بمزيد من الحزن والأسى، فإنها تنعى ابناً من أبنائها لواء أركان حرب خالد شلتوت؛ الذي وافته المنية نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد".

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 01:26 PM

الإعلان عن وفاة ثاني لواء بالجيش المصري عقب إصابته بـ "كورونا" بعد أن نعت القوات المسلحة أمس اللواء أركان حرب "خالد شلتوت"





A A A





29 مشاركة

ذكرت تقارير صحفية أن اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود؛ تُوفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فقد توفي اللواء بعد إصابته بالفيروس عقب مشاركته في أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته.

ويأتي خبر وفاته بعد إعلان أمس الأحد، وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت؛ بعد إصابته بفيروس كورونا أيضاً.

وكانت القوات المسلحة قد قالت في نعيه أمس، "بمزيد من الحزن والأسى، فإنها تنعى ابناً من أبنائها لواء أركان حرب خالد شلتوت؛ الذي وافته المنية نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد".