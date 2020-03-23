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الإعلان عن وفاة ثاني لواء بالجيش المصري عقب إصابته بـ "كورونا"

بعد أن نعت القوات المسلحة أمس اللواء أركان حرب "خالد شلتوت"

ذكرت تقارير صحفية أن اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود؛ تُوفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فقد توفي اللواء بعد إصابته بالفيروس عقب مشاركته في أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته.

ويأتي خبر وفاته بعد إعلان أمس الأحد، وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت؛ بعد إصابته بفيروس كورونا أيضاً.

وكانت القوات المسلحة قد قالت في نعيه أمس، "بمزيد من الحزن والأسى، فإنها تنعى ابناً من أبنائها لواء أركان حرب خالد شلتوت؛ الذي وافته المنية نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد".

اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود فيروس كورونا الجديد

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الإعلان عن وفاة ثاني لواء بالجيش المصري عقب إصابته بـ "كورونا"
سبق

ذكرت تقارير صحفية أن اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود؛ تُوفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فقد توفي اللواء بعد إصابته بالفيروس عقب مشاركته في أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته.

ويأتي خبر وفاته بعد إعلان أمس الأحد، وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت؛ بعد إصابته بفيروس كورونا أيضاً.

وكانت القوات المسلحة قد قالت في نعيه أمس، "بمزيد من الحزن والأسى، فإنها تنعى ابناً من أبنائها لواء أركان حرب خالد شلتوت؛ الذي وافته المنية نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد".

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:26 PM

الإعلان عن وفاة ثاني لواء بالجيش المصري عقب إصابته بـ "كورونا"

بعد أن نعت القوات المسلحة أمس اللواء أركان حرب "خالد شلتوت"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,720

ذكرت تقارير صحفية أن اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود؛ تُوفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، فقد توفي اللواء بعد إصابته بالفيروس عقب مشاركته في أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته.

ويأتي خبر وفاته بعد إعلان أمس الأحد، وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت؛ بعد إصابته بفيروس كورونا أيضاً.

وكانت القوات المسلحة قد قالت في نعيه أمس، "بمزيد من الحزن والأسى، فإنها تنعى ابناً من أبنائها لواء أركان حرب خالد شلتوت؛ الذي وافته المنية نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد".

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