جدة.. الجهات الأمنية تداهم مصنعاً للخمور وتتلف 13 ألف لتر

داهمت الجهات الأمنية بشرطة جدة مصنعاً لإعداد الخمور في حي الروضة، وتم إتلاف أكثر من 13 ألف لتر من الخمور.
وقد شاركت بلدية جدة الجديدة كمساندة في عمليات الإتلاف.
داهمت الجهات الأمنية بشرطة جدة مصنعاً لإعداد الخمور في حي الروضة، وتم إتلاف أكثر من 13 ألف لتر من الخمور.
وقد شاركت بلدية جدة الجديدة كمساندة في عمليات الإتلاف.
داهمت الجهات الأمنية بشرطة جدة مصنعاً لإعداد الخمور في حي الروضة، وتم إتلاف أكثر من 13 ألف لتر من الخمور.
وقد شاركت بلدية جدة الجديدة كمساندة في عمليات الإتلاف.
داهمت الجهات الأمنية بشرطة جدة مصنعاً لإعداد الخمور في حي الروضة، وتم إتلاف أكثر من 13 ألف لتر من الخمور.
وقد شاركت بلدية جدة الجديدة كمساندة في عمليات الإتلاف.