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مصدر لـ"سبق": لا علاقة للفيديو المتداول لصاعقة بوفاة شاب "صاعقة الدرب"

تم تداوله قبل "حادثة الدرب"

نفى مصدرٌ بمحافظة الدرب في حديثه لـ”سبق”، وجود علاقة بين مقطع الفيديو المتداول لمجموعة شباب موجودين بمكان مرتفع وقد ضربت أحدهم صاعقة، وبين الصاعقة التي تسببت بوفاة شاب في جازان مساء اليوم.

وتفصيلاً قال المصدر: "المقطع المتداول الذي يظهر به شبان في موقع مرتفع وتعرض أحدهم لصاعقة؛ لم تكن له علاقة بالشاب الذي توفي محافظة الدرب متأثرًا بالصاعقة الرعدية".

وأشار المصدر إلى أن الشاب الذي توفي تعرض للصاعقة خلال الأمطار التي تشهدها منطقة جازان اليوم، كان موجودًا في تجمع لعددٍ من الناس خلال مشاهدة الأمطار، وبعضهم يصورونه، أما الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول فقد تم تداوله قبل الحادثة.

صاعقة الدرب أمطار جازان الدرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصدر لـ"سبق": لا علاقة للفيديو المتداول لصاعقة بوفاة شاب "صاعقة الدرب"
سبق

نفى مصدرٌ بمحافظة الدرب في حديثه لـ”سبق”، وجود علاقة بين مقطع الفيديو المتداول لمجموعة شباب موجودين بمكان مرتفع وقد ضربت أحدهم صاعقة، وبين الصاعقة التي تسببت بوفاة شاب في جازان مساء اليوم.

وتفصيلاً قال المصدر: "المقطع المتداول الذي يظهر به شبان في موقع مرتفع وتعرض أحدهم لصاعقة؛ لم تكن له علاقة بالشاب الذي توفي محافظة الدرب متأثرًا بالصاعقة الرعدية".

وأشار المصدر إلى أن الشاب الذي توفي تعرض للصاعقة خلال الأمطار التي تشهدها منطقة جازان اليوم، كان موجودًا في تجمع لعددٍ من الناس خلال مشاهدة الأمطار، وبعضهم يصورونه، أما الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول فقد تم تداوله قبل الحادثة.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
11:05 PM

مصدر لـ"سبق": لا علاقة للفيديو المتداول لصاعقة بوفاة شاب "صاعقة الدرب"

تم تداوله قبل "حادثة الدرب"

A A A
محمد المواسي - جازان
1
10,950

نفى مصدرٌ بمحافظة الدرب في حديثه لـ”سبق”، وجود علاقة بين مقطع الفيديو المتداول لمجموعة شباب موجودين بمكان مرتفع وقد ضربت أحدهم صاعقة، وبين الصاعقة التي تسببت بوفاة شاب في جازان مساء اليوم.

وتفصيلاً قال المصدر: "المقطع المتداول الذي يظهر به شبان في موقع مرتفع وتعرض أحدهم لصاعقة؛ لم تكن له علاقة بالشاب الذي توفي محافظة الدرب متأثرًا بالصاعقة الرعدية".

وأشار المصدر إلى أن الشاب الذي توفي تعرض للصاعقة خلال الأمطار التي تشهدها منطقة جازان اليوم، كان موجودًا في تجمع لعددٍ من الناس خلال مشاهدة الأمطار، وبعضهم يصورونه، أما الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول فقد تم تداوله قبل الحادثة.

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