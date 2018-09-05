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"قياس" يحكّم أسئلة "الانتقاء المهني" لهيئة الأمر بالمعروف

نظّم ورشة عمل لتحديد المعايير بمشاركة خبراء ومتخصصين

نظّم المركز الوطني للقياس، بمقره بالرياض مساء أمس الثلاثاء، ورشة لتحكيم أسئلة مشروع مقاييس الانتقاء المهني وإصدار رخصة العمل الميداني، لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهدفت الورشة، التي تستمر حتى يوم غدٍ الخميس، إلى تحكيم وتقويم الأسئلة الخاصة بمشروع إعداد مقاييس علمية للانتقاء المهني لغرض إصدار الترخيص المهني للأفراد العاملين في الميدان بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وشهدت الورشة تحديد المعايير والمحكات التي يتم من خلالها تحكيم الأسئلة المعدة لمقاييس الانتقاء المهني للجهة المستفيدة وهي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر تطبيق تلك المعايير على الأسئلة المعدة، وربط الأسئلة بالمعايير والمؤشرات المحددة.

وشارك في الورشة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المعارف الشرعية والنظامية، من عدد من الجهات منها "وزارة العدل - وزارة التعليم - الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - النيابة العامة - جامعة الأمام - جامعة الملك سعود" إضافة إلى خبراء قانونيين.

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"قياس" يحكّم أسئلة "الانتقاء المهني" لهيئة الأمر بالمعروف
سبق

نظّم المركز الوطني للقياس، بمقره بالرياض مساء أمس الثلاثاء، ورشة لتحكيم أسئلة مشروع مقاييس الانتقاء المهني وإصدار رخصة العمل الميداني، لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهدفت الورشة، التي تستمر حتى يوم غدٍ الخميس، إلى تحكيم وتقويم الأسئلة الخاصة بمشروع إعداد مقاييس علمية للانتقاء المهني لغرض إصدار الترخيص المهني للأفراد العاملين في الميدان بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وشهدت الورشة تحديد المعايير والمحكات التي يتم من خلالها تحكيم الأسئلة المعدة لمقاييس الانتقاء المهني للجهة المستفيدة وهي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر تطبيق تلك المعايير على الأسئلة المعدة، وربط الأسئلة بالمعايير والمؤشرات المحددة.

وشارك في الورشة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المعارف الشرعية والنظامية، من عدد من الجهات منها "وزارة العدل - وزارة التعليم - الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - النيابة العامة - جامعة الأمام - جامعة الملك سعود" إضافة إلى خبراء قانونيين.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:48 PM

"قياس" يحكّم أسئلة "الانتقاء المهني" لهيئة الأمر بالمعروف

نظّم ورشة عمل لتحديد المعايير بمشاركة خبراء ومتخصصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظّم المركز الوطني للقياس، بمقره بالرياض مساء أمس الثلاثاء، ورشة لتحكيم أسئلة مشروع مقاييس الانتقاء المهني وإصدار رخصة العمل الميداني، لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهدفت الورشة، التي تستمر حتى يوم غدٍ الخميس، إلى تحكيم وتقويم الأسئلة الخاصة بمشروع إعداد مقاييس علمية للانتقاء المهني لغرض إصدار الترخيص المهني للأفراد العاملين في الميدان بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وشهدت الورشة تحديد المعايير والمحكات التي يتم من خلالها تحكيم الأسئلة المعدة لمقاييس الانتقاء المهني للجهة المستفيدة وهي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر تطبيق تلك المعايير على الأسئلة المعدة، وربط الأسئلة بالمعايير والمؤشرات المحددة.

وشارك في الورشة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المعارف الشرعية والنظامية، من عدد من الجهات منها "وزارة العدل - وزارة التعليم - الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - النيابة العامة - جامعة الأمام - جامعة الملك سعود" إضافة إلى خبراء قانونيين.

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