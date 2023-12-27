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موسم الرياض 2021.. نجاح وتميز في تنظيم حركة الزوار

يقود تنظيمه عدد كبير من الموظفين المتخصصين لاستقبال الزوار وتوجيههم

تميز موسم الرياض 2021 في تنظيمه لحركة الزوار في فعالياته، إذ يتّبع في مناطقه المتنوعة تنظيمًا معينًا من خلال وضع مسارات مخصصة لكل اتجاه، ومنع تضارب خطوط سير الزوار في الميادين والمسارات المتعددة في مناطق الموسم.

ويقود التنظيم عدد كبير من الموظفين المتخصصين، لاستقبال الزوار وتوجيههم إلى المسارات المحددة لتسهيل الدخول والخروج والتنقل في أرجاء المنطقة، واختصار وقت الوصول إلى الفعاليات، والحفاظ على سلامتهم وضمان استمتاعهم بالفعاليات الترفيهية.

ويتبع الموسم أسلوب الإدارة والتنظيم نفسه في جميع فعالياته، ضمن مناطق: "بوليفارد رياض سيتي"، "الرياض ونتروندرلاند"، "نبض الرياض"، "أوايسس"، "شجرة السلام"، "قرية زمان"، "رياض سفاري"، "العاذرية"، "فيا رياض"، "ذا جروفز"، "كومبات فيلد"، "واجهة الرياض".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موسم الرياض 2021.. نجاح وتميز في تنظيم حركة الزوار
سبق

تميز موسم الرياض 2021 في تنظيمه لحركة الزوار في فعالياته، إذ يتّبع في مناطقه المتنوعة تنظيمًا معينًا من خلال وضع مسارات مخصصة لكل اتجاه، ومنع تضارب خطوط سير الزوار في الميادين والمسارات المتعددة في مناطق الموسم.

ويقود التنظيم عدد كبير من الموظفين المتخصصين، لاستقبال الزوار وتوجيههم إلى المسارات المحددة لتسهيل الدخول والخروج والتنقل في أرجاء المنطقة، واختصار وقت الوصول إلى الفعاليات، والحفاظ على سلامتهم وضمان استمتاعهم بالفعاليات الترفيهية.

ويتبع الموسم أسلوب الإدارة والتنظيم نفسه في جميع فعالياته، ضمن مناطق: "بوليفارد رياض سيتي"، "الرياض ونتروندرلاند"، "نبض الرياض"، "أوايسس"، "شجرة السلام"، "قرية زمان"، "رياض سفاري"، "العاذرية"، "فيا رياض"، "ذا جروفز"، "كومبات فيلد"، "واجهة الرياض".

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
07:00 PM

موسم الرياض 2021.. نجاح وتميز في تنظيم حركة الزوار

يقود تنظيمه عدد كبير من الموظفين المتخصصين لاستقبال الزوار وتوجيههم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,385

تميز موسم الرياض 2021 في تنظيمه لحركة الزوار في فعالياته، إذ يتّبع في مناطقه المتنوعة تنظيمًا معينًا من خلال وضع مسارات مخصصة لكل اتجاه، ومنع تضارب خطوط سير الزوار في الميادين والمسارات المتعددة في مناطق الموسم.

ويقود التنظيم عدد كبير من الموظفين المتخصصين، لاستقبال الزوار وتوجيههم إلى المسارات المحددة لتسهيل الدخول والخروج والتنقل في أرجاء المنطقة، واختصار وقت الوصول إلى الفعاليات، والحفاظ على سلامتهم وضمان استمتاعهم بالفعاليات الترفيهية.

ويتبع الموسم أسلوب الإدارة والتنظيم نفسه في جميع فعالياته، ضمن مناطق: "بوليفارد رياض سيتي"، "الرياض ونتروندرلاند"، "نبض الرياض"، "أوايسس"، "شجرة السلام"، "قرية زمان"، "رياض سفاري"، "العاذرية"، "فيا رياض"، "ذا جروفز"، "كومبات فيلد"، "واجهة الرياض".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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201,250 سيارة ..

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