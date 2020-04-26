النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لتبادل المعلومات بالساعة.. 10 قنوات لاسلكية لإدارة العمل الميداني بصحة الطائف

"الزهراني": تربط الفرق الطبية والقيادية وتقدم خدماتها للمستشفيات وسيارات الإسعاف

خصصت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف 10 قنوات للاتصالات اللاسلكية لتسهيل وتمرير وتبادل المعلومات المختلفة في جميع الأوقات وعلى مدار الساعة.

وقال مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي سعيد الزهراني إنه روعي في القنوات ربط الفرق الطبية والقيادية واللوجستية ببعضها البعض, بحيث تعمل كل قناة بما يحقق أهداف الجهة المستفيدة.

وأوضح "الزهراني" أن القنوات العشر تقدم خدماتها للمستشفيات, سيارات الإسعاف ,مراكز النقل الإسعافي, القيادة والتحكم, المحاجر, فرق المسح الميداني ,العمليات المشتركة ,937 وغيرها من الجهات ,مشيراً إلى أن القنوات سهلت من الارتباط بين المجموعات والفرق الميدانية بمختلف مهامها، مؤكداً أنه يجري العمل حالياً على المزيد من القنوات للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وأكد "الزهراني " أن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ تقوم بمهامها المختلفة في سبيل الوصول إلى المجموعات الميدانية في جميع الأوقات.

يشار إلى أن إدارة الطوارئ لديها شبكة لاسلكية قوية تغطي جميع المساحات التابعة للطائف بجودة عالية من خلال الارتباط بأبراجstc مما يمكنها من الاستفادة من حجم التغطية الكبير ,كما أدخلت نظاماً آخر لمساندة الشبكة اللاسلكية ,عبارة عن خدمة "فوراً" من stc وهي خدمة من الخدمات المميزة التي أسهمت في العمل الميداني من خلال القنوات المتنوعة والمختلفة.

إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي صحة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لتبادل المعلومات بالساعة.. 10 قنوات لاسلكية لإدارة العمل الميداني بصحة الطائف
سبق

خصصت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف 10 قنوات للاتصالات اللاسلكية لتسهيل وتمرير وتبادل المعلومات المختلفة في جميع الأوقات وعلى مدار الساعة.

وقال مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي سعيد الزهراني إنه روعي في القنوات ربط الفرق الطبية والقيادية واللوجستية ببعضها البعض, بحيث تعمل كل قناة بما يحقق أهداف الجهة المستفيدة.

وأوضح "الزهراني" أن القنوات العشر تقدم خدماتها للمستشفيات, سيارات الإسعاف ,مراكز النقل الإسعافي, القيادة والتحكم, المحاجر, فرق المسح الميداني ,العمليات المشتركة ,937 وغيرها من الجهات ,مشيراً إلى أن القنوات سهلت من الارتباط بين المجموعات والفرق الميدانية بمختلف مهامها، مؤكداً أنه يجري العمل حالياً على المزيد من القنوات للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وأكد "الزهراني " أن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ تقوم بمهامها المختلفة في سبيل الوصول إلى المجموعات الميدانية في جميع الأوقات.

يشار إلى أن إدارة الطوارئ لديها شبكة لاسلكية قوية تغطي جميع المساحات التابعة للطائف بجودة عالية من خلال الارتباط بأبراجstc مما يمكنها من الاستفادة من حجم التغطية الكبير ,كما أدخلت نظاماً آخر لمساندة الشبكة اللاسلكية ,عبارة عن خدمة "فوراً" من stc وهي خدمة من الخدمات المميزة التي أسهمت في العمل الميداني من خلال القنوات المتنوعة والمختلفة.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
09:01 PM

لتبادل المعلومات بالساعة.. 10 قنوات لاسلكية لإدارة العمل الميداني بصحة الطائف

"الزهراني": تربط الفرق الطبية والقيادية وتقدم خدماتها للمستشفيات وسيارات الإسعاف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
3
1,931

خصصت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف 10 قنوات للاتصالات اللاسلكية لتسهيل وتمرير وتبادل المعلومات المختلفة في جميع الأوقات وعلى مدار الساعة.

وقال مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي سعيد الزهراني إنه روعي في القنوات ربط الفرق الطبية والقيادية واللوجستية ببعضها البعض, بحيث تعمل كل قناة بما يحقق أهداف الجهة المستفيدة.

وأوضح "الزهراني" أن القنوات العشر تقدم خدماتها للمستشفيات, سيارات الإسعاف ,مراكز النقل الإسعافي, القيادة والتحكم, المحاجر, فرق المسح الميداني ,العمليات المشتركة ,937 وغيرها من الجهات ,مشيراً إلى أن القنوات سهلت من الارتباط بين المجموعات والفرق الميدانية بمختلف مهامها، مؤكداً أنه يجري العمل حالياً على المزيد من القنوات للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

وأكد "الزهراني " أن غرفة العمليات بإدارة الطوارئ تقوم بمهامها المختلفة في سبيل الوصول إلى المجموعات الميدانية في جميع الأوقات.

يشار إلى أن إدارة الطوارئ لديها شبكة لاسلكية قوية تغطي جميع المساحات التابعة للطائف بجودة عالية من خلال الارتباط بأبراجstc مما يمكنها من الاستفادة من حجم التغطية الكبير ,كما أدخلت نظاماً آخر لمساندة الشبكة اللاسلكية ,عبارة عن خدمة "فوراً" من stc وهي خدمة من الخدمات المميزة التي أسهمت في العمل الميداني من خلال القنوات المتنوعة والمختلفة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,167
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,626
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,654

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة