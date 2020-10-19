بعد تفاقم الوضع الوبائي لـ"كورونا" .. تونس تحظر التجول في جميع أنحاء البلاد
حالات الإصابة بالفيروس ترتفع إلى 40 ألفًا
أمر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم (الاثنين)، بفرض حظر للتجوال ابتداءً من غدٍ في جميع أنحاء البلاد، بعد أن تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.
وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليًا أكثر من 40 ألفًا، وفقًا لـ "فرانس 24".
وكانت الحكومة التونسية قد قررت منذ أسبوعين، فرض حظر تجول ليلاً في عدة ولايات بينها تونس الكبرى؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
بعد تفاقم الوضع الوبائي لـ"كورونا" .. تونس تحظر التجول في جميع أنحاء البلاد
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-19
أمر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم (الاثنين)، بفرض حظر للتجوال ابتداءً من غدٍ في جميع أنحاء البلاد، بعد أن تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.
وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليًا أكثر من 40 ألفًا، وفقًا لـ "فرانس 24".
وكانت الحكومة التونسية قد قررت منذ أسبوعين، فرض حظر تجول ليلاً في عدة ولايات بينها تونس الكبرى؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
09:25 PM
بعد تفاقم الوضع الوبائي لـ"كورونا" .. تونس تحظر التجول في جميع أنحاء البلاد
حالات الإصابة بالفيروس ترتفع إلى 40 ألفًا
أمر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم (الاثنين)، بفرض حظر للتجوال ابتداءً من غدٍ في جميع أنحاء البلاد، بعد أن تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.
وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليًا أكثر من 40 ألفًا، وفقًا لـ "فرانس 24".
وكانت الحكومة التونسية قد قررت منذ أسبوعين، فرض حظر تجول ليلاً في عدة ولايات بينها تونس الكبرى؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.