النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تفاقم الوضع الوبائي لـ"كورونا" .. تونس تحظر التجول في جميع أنحاء البلاد

حالات الإصابة بالفيروس ترتفع إلى 40 ألفًا

أمر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم (الاثنين)، بفرض حظر للتجوال ابتداءً من غدٍ في جميع أنحاء البلاد، بعد أن تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليًا أكثر من 40 ألفًا، وفقًا لـ "فرانس 24".

وكانت الحكومة التونسية قد قررت منذ أسبوعين، فرض حظر تجول ليلاً في عدة ولايات بينها تونس الكبرى؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد تفاقم الوضع الوبائي لـ"كورونا" .. تونس تحظر التجول في جميع أنحاء البلاد
سبق

أمر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم (الاثنين)، بفرض حظر للتجوال ابتداءً من غدٍ في جميع أنحاء البلاد، بعد أن تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليًا أكثر من 40 ألفًا، وفقًا لـ "فرانس 24".

وكانت الحكومة التونسية قد قررت منذ أسبوعين، فرض حظر تجول ليلاً في عدة ولايات بينها تونس الكبرى؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
09:25 PM

بعد تفاقم الوضع الوبائي لـ"كورونا" .. تونس تحظر التجول في جميع أنحاء البلاد

حالات الإصابة بالفيروس ترتفع إلى 40 ألفًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,191

أمر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم (الاثنين)، بفرض حظر للتجوال ابتداءً من غدٍ في جميع أنحاء البلاد، بعد أن تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليًا أكثر من 40 ألفًا، وفقًا لـ "فرانس 24".

وكانت الحكومة التونسية قد قررت منذ أسبوعين، فرض حظر تجول ليلاً في عدة ولايات بينها تونس الكبرى؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,049
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,560
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,150
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,517

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة