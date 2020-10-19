بعد تفاقم الوضع الوبائي لـ"كورونا" .. تونس تحظر التجول في جميع أنحاء البلاد

حالات الإصابة بالفيروس ترتفع إلى 40 ألفًا

أمر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم (الاثنين)، بفرض حظر للتجوال ابتداءً من غدٍ في جميع أنحاء البلاد، بعد أن تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليًا أكثر من 40 ألفًا، وفقًا لـ "فرانس 24".

وكانت الحكومة التونسية قد قررت منذ أسبوعين، فرض حظر تجول ليلاً في عدة ولايات بينها تونس الكبرى؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.