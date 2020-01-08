قائمة غريبة.. هذه الأشياء ستوارى الثرى مع "سليماني"

علق عليها "الأحوازي": ليست مزحة.. طريقة فرعونية

عباءة وخاتم وتربة وراية وورقة.. هذه هي الأشياء التي ستدفن مع القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل بضربة جوية أمريكية فجر الجمعة الماضية.

ونشر الصحفي والناشط الأحوازي محمد مجيدالأحوازي قائمة بالأشياء التي ستُدفن إلى جوار "سليماني" في قبره، وذلك نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية، وهي عباءة المرشد الإيراني، والخاتم الذي كان يرتديه "سليماني" دومًا، وتربة كربلاء، إضافة إلى راية كُتب عليها "يا حسين" من قبة قبر الحسين في العراق، فضلاً عن ورقة موقَّعة أشبه بتوصية من المرشد علي خامنئي وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، تفيد بحسن شخصية القائد العسكري الإيراني.

وعلق "الأحوازي" عليها قائلاً إنها طريقة فرعونية في مراسم الدفن.

وغرد "الأحوازي" على حسابه قائلاً: "ليست مزحة، يدفن مع سليماني عباءة المرشد وخاتم سليماني وتربة كربلاء وراية "يا حسين" من قبة قبر الحسين في العراق، وورقة موقّعة من قِبل خامنئي ونصر الله كشهود على حُسن شخصية سليماني.. هذه طريقة فرعونية!".

وكانت مراسم دفن "سليماني" في مدينة كرمان، مسقط رأسه، قد تأجلت بعد مقتل نحو 50 من المشيعين بسبب التدافع.

وسوف يحدَّد موعد آخر في وقت لاحق، بحسب ما قاله مسؤولون.