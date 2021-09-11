خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 1865 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ من بينها 1816 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 271 ألفًا و227 إصابة؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت كوريا الجنوبية 10 وفيات جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2358 وفاة.