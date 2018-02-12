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شاهد.. وحش غامض يخرج من أعماق البحر على شواطئ أوروبا

قذفته العاصفة القوية "كيارا" وأثار الرعب والارتباك بين المواطنين والعلماء

تسببت العاصفة القوية "كيارا"، التي تضرب بريطانيا وأجزاء من أوروبا حاليًا، في قذف هيكل عظمي لـ"وحش غامض"، عُثر عليه من قِبل مواطنين في اسكتلندا، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وقد أثار المخلوق الغريب، الذي عُثر عليه على ساحل أبردينشاير، الفضول بعد نشر صورته على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطالبة بمعرفة ماهيته؛ إذ اعتقد البعض أنه هيكل عظمي لحوت، لفظته مياه البحر بفعل الرياح والأمواج العاتية، وأشار البعض مازحًا إلى أنه قد يكون "وحش بحيرة نيس"، أو "وحش لوخ نس" الشهير في اسكتلندا.

حتى علماء الأحياء البحرية أظهروا ارتباكًا حيال هذا المخلوق؛ إذ قال دافيد لوسو، الأستاذ في جامعة أبردين، إنه سيحتاج إلى مزيد من المعلومات، وأكد في تصريح إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بقوله: "للأسف، من هذه الصورة لا يمكننا أن نقول الكثير، غير أنه يشبه الحوت من بعض النواحي". مشددًا على ضرورة رؤية لقطات من الجهة الأمامية للمخلوق لتحديد هويته.

كما تسبب الهيكل الغريب في إحداث جدل بين المتابعين؛ فقال جيمس تريبينغتون إن المخلوق يشبه الحوت القاتل "أوركا" إلى حد بعيد، أو الدولفين، مشيرًا إلى أن الفقاريات الذيلية تبدو ضئيلة مقارنة بحجم هذا المخلوق، لكنه شدَّد على أنه بالتأكيد ليس سمكة قرش.

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شاهد.. وحش غامض يخرج من أعماق البحر على شواطئ أوروبا
سبق

تسببت العاصفة القوية "كيارا"، التي تضرب بريطانيا وأجزاء من أوروبا حاليًا، في قذف هيكل عظمي لـ"وحش غامض"، عُثر عليه من قِبل مواطنين في اسكتلندا، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وقد أثار المخلوق الغريب، الذي عُثر عليه على ساحل أبردينشاير، الفضول بعد نشر صورته على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطالبة بمعرفة ماهيته؛ إذ اعتقد البعض أنه هيكل عظمي لحوت، لفظته مياه البحر بفعل الرياح والأمواج العاتية، وأشار البعض مازحًا إلى أنه قد يكون "وحش بحيرة نيس"، أو "وحش لوخ نس" الشهير في اسكتلندا.

حتى علماء الأحياء البحرية أظهروا ارتباكًا حيال هذا المخلوق؛ إذ قال دافيد لوسو، الأستاذ في جامعة أبردين، إنه سيحتاج إلى مزيد من المعلومات، وأكد في تصريح إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بقوله: "للأسف، من هذه الصورة لا يمكننا أن نقول الكثير، غير أنه يشبه الحوت من بعض النواحي". مشددًا على ضرورة رؤية لقطات من الجهة الأمامية للمخلوق لتحديد هويته.

كما تسبب الهيكل الغريب في إحداث جدل بين المتابعين؛ فقال جيمس تريبينغتون إن المخلوق يشبه الحوت القاتل "أوركا" إلى حد بعيد، أو الدولفين، مشيرًا إلى أن الفقاريات الذيلية تبدو ضئيلة مقارنة بحجم هذا المخلوق، لكنه شدَّد على أنه بالتأكيد ليس سمكة قرش.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
08:38 PM

شاهد.. وحش غامض يخرج من أعماق البحر على شواطئ أوروبا

قذفته العاصفة القوية "كيارا" وأثار الرعب والارتباك بين المواطنين والعلماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسببت العاصفة القوية "كيارا"، التي تضرب بريطانيا وأجزاء من أوروبا حاليًا، في قذف هيكل عظمي لـ"وحش غامض"، عُثر عليه من قِبل مواطنين في اسكتلندا، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

وقد أثار المخلوق الغريب، الذي عُثر عليه على ساحل أبردينشاير، الفضول بعد نشر صورته على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطالبة بمعرفة ماهيته؛ إذ اعتقد البعض أنه هيكل عظمي لحوت، لفظته مياه البحر بفعل الرياح والأمواج العاتية، وأشار البعض مازحًا إلى أنه قد يكون "وحش بحيرة نيس"، أو "وحش لوخ نس" الشهير في اسكتلندا.

حتى علماء الأحياء البحرية أظهروا ارتباكًا حيال هذا المخلوق؛ إذ قال دافيد لوسو، الأستاذ في جامعة أبردين، إنه سيحتاج إلى مزيد من المعلومات، وأكد في تصريح إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بقوله: "للأسف، من هذه الصورة لا يمكننا أن نقول الكثير، غير أنه يشبه الحوت من بعض النواحي". مشددًا على ضرورة رؤية لقطات من الجهة الأمامية للمخلوق لتحديد هويته.

كما تسبب الهيكل الغريب في إحداث جدل بين المتابعين؛ فقال جيمس تريبينغتون إن المخلوق يشبه الحوت القاتل "أوركا" إلى حد بعيد، أو الدولفين، مشيرًا إلى أن الفقاريات الذيلية تبدو ضئيلة مقارنة بحجم هذا المخلوق، لكنه شدَّد على أنه بالتأكيد ليس سمكة قرش.

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