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"المجلس الصحي" ينظم ورشة عمل "التقنيات الصحية في خدمة الحجاج والمعتمرين"

لاستعراض أهم مبادرات ومشاريع الصحة الرقمية التي تخدم ضيوف الرحمن

ينظم المجلس الصحي السعودي، ممثلاً في المركز الوطني للمعلومات الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بوكالة الصحة الإلكترونية، الأربعاء المقبل، في مدينة جدة ورشة عمل بعنوان "برنامج ضيوف الرحمن لاستخدام التقنيات الصحية"، لاستعراض أهم مبادرات ومشاريع الصحة الرقمية التي تخدم الحجاج والمعتمرين.

ويشارك في الورشة ممثلو القطاعات الحكومية ذات العلاقة بموسم الحج، في إطار الاهتمام بتطوير منظومة الصحة الرقمية في المملكة، وبناء جسور مع الجهات المعنية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

ومن أهم هذه المشاريع والمبادرات مشروع "الملف الصحي الإلكتروني الموحد للحاج والمعتمر"، الهادف إلى ضمان تقديم خدمة طبية دقيقة للمستفيد في مختلف المنشآت الصحية، كذلك مشروع "المرصد الصحي الوطني" الرامي إلى بناء قاعدة بيانات صحية وطنية تسهم في توفير الإحصاءات الدقيقة عن موسم الحج، ومؤشرات الأداء الصحية، وتحسين الأوضاع الصحية ودعم الدراسات والأبحاث المتخصصة.

ويبرز من جملة التطبيقات التقنية "برنامج الطب الاتصالي"، إلى جانب مشروع "المختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة"، والهادف إلى ابتكار الحلول وتوظيف التقنيات المستجدة في موسم الحج لتمكين ومساندة القطاع الصحي بجميع مؤسساته العامة والخاصة لتقديم مستوى متقدم من الرعاية للحاج والمعتمر.

ويركز جانب من الورشة على التعريف بـ"مركز التحكم والسيطرة"، الهادف إلى إدارة ومتابعة العمليات الطبية الخاصة وخدمات الطوارئ بالمشاعر المقدسة لضمان سير العمل وسلامة الحجيج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المجلس الصحي" ينظم ورشة عمل "التقنيات الصحية في خدمة الحجاج والمعتمرين"
سبق

ينظم المجلس الصحي السعودي، ممثلاً في المركز الوطني للمعلومات الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بوكالة الصحة الإلكترونية، الأربعاء المقبل، في مدينة جدة ورشة عمل بعنوان "برنامج ضيوف الرحمن لاستخدام التقنيات الصحية"، لاستعراض أهم مبادرات ومشاريع الصحة الرقمية التي تخدم الحجاج والمعتمرين.

ويشارك في الورشة ممثلو القطاعات الحكومية ذات العلاقة بموسم الحج، في إطار الاهتمام بتطوير منظومة الصحة الرقمية في المملكة، وبناء جسور مع الجهات المعنية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

ومن أهم هذه المشاريع والمبادرات مشروع "الملف الصحي الإلكتروني الموحد للحاج والمعتمر"، الهادف إلى ضمان تقديم خدمة طبية دقيقة للمستفيد في مختلف المنشآت الصحية، كذلك مشروع "المرصد الصحي الوطني" الرامي إلى بناء قاعدة بيانات صحية وطنية تسهم في توفير الإحصاءات الدقيقة عن موسم الحج، ومؤشرات الأداء الصحية، وتحسين الأوضاع الصحية ودعم الدراسات والأبحاث المتخصصة.

ويبرز من جملة التطبيقات التقنية "برنامج الطب الاتصالي"، إلى جانب مشروع "المختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة"، والهادف إلى ابتكار الحلول وتوظيف التقنيات المستجدة في موسم الحج لتمكين ومساندة القطاع الصحي بجميع مؤسساته العامة والخاصة لتقديم مستوى متقدم من الرعاية للحاج والمعتمر.

ويركز جانب من الورشة على التعريف بـ"مركز التحكم والسيطرة"، الهادف إلى إدارة ومتابعة العمليات الطبية الخاصة وخدمات الطوارئ بالمشاعر المقدسة لضمان سير العمل وسلامة الحجيج.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
02:34 PM

"المجلس الصحي" ينظم ورشة عمل "التقنيات الصحية في خدمة الحجاج والمعتمرين"

لاستعراض أهم مبادرات ومشاريع الصحة الرقمية التي تخدم ضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ينظم المجلس الصحي السعودي، ممثلاً في المركز الوطني للمعلومات الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بوكالة الصحة الإلكترونية، الأربعاء المقبل، في مدينة جدة ورشة عمل بعنوان "برنامج ضيوف الرحمن لاستخدام التقنيات الصحية"، لاستعراض أهم مبادرات ومشاريع الصحة الرقمية التي تخدم الحجاج والمعتمرين.

ويشارك في الورشة ممثلو القطاعات الحكومية ذات العلاقة بموسم الحج، في إطار الاهتمام بتطوير منظومة الصحة الرقمية في المملكة، وبناء جسور مع الجهات المعنية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

ومن أهم هذه المشاريع والمبادرات مشروع "الملف الصحي الإلكتروني الموحد للحاج والمعتمر"، الهادف إلى ضمان تقديم خدمة طبية دقيقة للمستفيد في مختلف المنشآت الصحية، كذلك مشروع "المرصد الصحي الوطني" الرامي إلى بناء قاعدة بيانات صحية وطنية تسهم في توفير الإحصاءات الدقيقة عن موسم الحج، ومؤشرات الأداء الصحية، وتحسين الأوضاع الصحية ودعم الدراسات والأبحاث المتخصصة.

ويبرز من جملة التطبيقات التقنية "برنامج الطب الاتصالي"، إلى جانب مشروع "المختبر الوطني الصحي للتقنيات الصاعدة"، والهادف إلى ابتكار الحلول وتوظيف التقنيات المستجدة في موسم الحج لتمكين ومساندة القطاع الصحي بجميع مؤسساته العامة والخاصة لتقديم مستوى متقدم من الرعاية للحاج والمعتمر.

ويركز جانب من الورشة على التعريف بـ"مركز التحكم والسيطرة"، الهادف إلى إدارة ومتابعة العمليات الطبية الخاصة وخدمات الطوارئ بالمشاعر المقدسة لضمان سير العمل وسلامة الحجيج.

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