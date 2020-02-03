العلمين.. وصول طائرة تقل 300 مصري قادمين من "ووهان الصينية"

حطّت في المطار.. بالتزامن مع تنفيذ خطة وقاية من "كورونا"

وصلت الطائرة المصرية التي تقل أكثر من 300 مصري قادمين من مدينة ووهان الصينية إلى مطار العلمين.

ووفق صحيفة "المصري اليوم"، فقد تفقّدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بمصر الإجراءات الوقائية بمطار العلمين؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوزيرة تابعت خطة المحاكاة بمطار العلمين لاستقبال الوافدين بما فيها كل الإجراءات الوقائية المقرر اتخاذها سواء للوافدين أو أطقم الطائرة أو ضباط "الجوازات"، واطمأنت على وجود كل المستلزمات الطبية، وفقاً لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، لوقاية الطاقم الطبي والإداري وضباط الداخلية، كما راجعت خطة نقل الوافدين بداية من مهبط الطائرة حتى الوصول إلى مقر إقامتهم بالحجر الصحي، وراجعت تمركز سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم المنتشرة بمهبط المطار.

وشددت على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للطائرة ذاتها فور وصولها، من حيث رشّها بالمواد الوقائية اللازمة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، لافتة إلى أن الطائرة على متنها المصريون ومنهم أطفال، بالإضافة إلى 14 فرداً من طاقم الطائرة، و8 من الفريق الطبي الذي غادر لمرافقة ركاب الطائرة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.