خالد بن سلمان: عامان على بيعة ولي العهد ستكتب بمدادٍ من ذهب

قال: كنت يا سيدي سداً منيعاً أمام العدو ونبراساً ملهماً لشباب وطنك

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، مهنئاً بمرور عامين على بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنها ستكتب في صفحات التاريخ بمداد من ذهب.

وقال عبر حسابه في تويتر: عامان على بيعة سمو سيدي #ولي_العهد، ستكتب في صفحات التاريخ بمدادٍ من ذهب، كنت فيها يا سيدي سداً منيعاً أمام العدو، ونبراساً ملهماً لشباب وطنك، فسر بخطى عزك يا سيدي، ونحن جنودك من وراءك، تحت رايتك، ماضون دوماً بعون الله على دروب رفعة وطننا وعزه.