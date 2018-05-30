"الجبير" يستقبل السفير الإماراتي المعين حديثاً لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية تمنى له التوفيق في مهام عمله

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، المعين حديثاً سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله الجديدة.

حضر اللقاء، وكيل الوزارة لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت.