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شاهد.. مصرع 5 أشقاء سعوديين وأمهم في تصادم مروع بالأردن

لحقت بهم عاملة آسيوية وأصيب 4.. تعامل من فرق الإنقاذ وتحقيق

توفيت عائلة سعودية مكونة من 5 أشقاء ووالدتهم، بالإضافة لعاملة آسيوية، في حادث سير مروع وقع على طريق معبر جابر الحدودي شمال محافظة المفرق الأردنية، بينما أصيب 4 آخرون.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني: إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق، تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق جابر الدولي، نتج عنه وفاة ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأشار المستشار والمحلل السياسي والأمني الأردني محمد الملكاوي، إلى أن الحادث وقع يوم أمس الأربعاء، والمتوفون خمسة أشقاء أعمارهم 13 و15 و23 و7 و21 ووالدتهم، إضافة إلى عاملة آسيوية.

ونقلت فرق الإسعاف المتوفين إلى مستشفى المفرق الحكومي، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مصرع 5 أشقاء سعوديين وأمهم في تصادم مروع بالأردن
سبق

توفيت عائلة سعودية مكونة من 5 أشقاء ووالدتهم، بالإضافة لعاملة آسيوية، في حادث سير مروع وقع على طريق معبر جابر الحدودي شمال محافظة المفرق الأردنية، بينما أصيب 4 آخرون.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني: إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق، تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق جابر الدولي، نتج عنه وفاة ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأشار المستشار والمحلل السياسي والأمني الأردني محمد الملكاوي، إلى أن الحادث وقع يوم أمس الأربعاء، والمتوفون خمسة أشقاء أعمارهم 13 و15 و23 و7 و21 ووالدتهم، إضافة إلى عاملة آسيوية.

ونقلت فرق الإسعاف المتوفين إلى مستشفى المفرق الحكومي، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
12:37 PM

شاهد.. مصرع 5 أشقاء سعوديين وأمهم في تصادم مروع بالأردن

لحقت بهم عاملة آسيوية وأصيب 4.. تعامل من فرق الإنقاذ وتحقيق

A A A
خالد علي - الرياض
5
21,227

توفيت عائلة سعودية مكونة من 5 أشقاء ووالدتهم، بالإضافة لعاملة آسيوية، في حادث سير مروع وقع على طريق معبر جابر الحدودي شمال محافظة المفرق الأردنية، بينما أصيب 4 آخرون.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني: إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق، تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق جابر الدولي، نتج عنه وفاة ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بكسور ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وأشار المستشار والمحلل السياسي والأمني الأردني محمد الملكاوي، إلى أن الحادث وقع يوم أمس الأربعاء، والمتوفون خمسة أشقاء أعمارهم 13 و15 و23 و7 و21 ووالدتهم، إضافة إلى عاملة آسيوية.

ونقلت فرق الإسعاف المتوفين إلى مستشفى المفرق الحكومي، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

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