النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قفزة تكسر حاجزَي الزمان والمكان.. هنا أبناء مُلاك الإبل والتعليم عن بُعد

جولة لـ"سبق" بمحافظة الأفلاج رصدت تفاعل الآباء وتوفير وسائل التقنية كافة

واصلت رسالة التعليم عن بُعد نجاحاتها في استمرار العملية التعليمية عبر منصة "مدرستي"، واستطاع التعليم الوصول إلى أي مكان يُوجد فيه الطلاب مكتسحاً بذلك تحديات المرحلة في استمرار العملية التعليمية.

ورصدت عدسة "سبق"، في جولة بمحافظة الأفلاج، تفاعل المجتمع مع تجربة التعلم عن بُعد واستجابة أولياء الأمور لذلك بتوفير وسائل التقنية كافة التي تضمن استمرار ابنه في جني ثمار العِلم في أي مكان يُوجد به، مستفيداً من تقنيات الاتصال والمعلومات المتوافرة.

وكان لسكان البادية والمهتمين بتربية الإبل اهتمام آخر، فلم تشغلهم تلك الهواية عن استكمال مسيرة التعليم، فقال مالك الإبل معجب الدوسري: "تكيَّف مُلاك الإبل مع مرحلة التعليم عن بُعد، إذ يجدون الوقت الكافي لتربية إبلهم وتقديم العناية بها ورعايتها، والاهتمام بمتابعة تعليم أبنائهم واضعين نصب عينهم أهمية العلم والتعليم".

وأضاف: "منذ إعلان وزارة التعليم انطلاق العام الدراسي واستمرار التعليم عن بُعد تمّت تهيئة الأبناء للدراسة وتم توفير متطلبات التعليم كافة من أجهزة ذكية ووسائل اتصال وتمّ التواصل مع المدرسة مشكورة في إنشاء حسابات الدخول على الفصول الافتراضية التي يجد بها الطالب المحتوى التعليمي دون تقصير، وهذا يعود إلى جهود قيادتنا الرشيدة في توفير متطلبات المواطن واحتياجاته التنموية والتعليمة كافة، وأحدثت دوراً جوهرياً في منظومة التعليم بتسخير الإمكانات كافة التي تجاوزت معها تحديات المرحلة".

التعليم منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قفزة تكسر حاجزَي الزمان والمكان.. هنا أبناء مُلاك الإبل والتعليم عن بُعد
سبق

واصلت رسالة التعليم عن بُعد نجاحاتها في استمرار العملية التعليمية عبر منصة "مدرستي"، واستطاع التعليم الوصول إلى أي مكان يُوجد فيه الطلاب مكتسحاً بذلك تحديات المرحلة في استمرار العملية التعليمية.

ورصدت عدسة "سبق"، في جولة بمحافظة الأفلاج، تفاعل المجتمع مع تجربة التعلم عن بُعد واستجابة أولياء الأمور لذلك بتوفير وسائل التقنية كافة التي تضمن استمرار ابنه في جني ثمار العِلم في أي مكان يُوجد به، مستفيداً من تقنيات الاتصال والمعلومات المتوافرة.

وكان لسكان البادية والمهتمين بتربية الإبل اهتمام آخر، فلم تشغلهم تلك الهواية عن استكمال مسيرة التعليم، فقال مالك الإبل معجب الدوسري: "تكيَّف مُلاك الإبل مع مرحلة التعليم عن بُعد، إذ يجدون الوقت الكافي لتربية إبلهم وتقديم العناية بها ورعايتها، والاهتمام بمتابعة تعليم أبنائهم واضعين نصب عينهم أهمية العلم والتعليم".

وأضاف: "منذ إعلان وزارة التعليم انطلاق العام الدراسي واستمرار التعليم عن بُعد تمّت تهيئة الأبناء للدراسة وتم توفير متطلبات التعليم كافة من أجهزة ذكية ووسائل اتصال وتمّ التواصل مع المدرسة مشكورة في إنشاء حسابات الدخول على الفصول الافتراضية التي يجد بها الطالب المحتوى التعليمي دون تقصير، وهذا يعود إلى جهود قيادتنا الرشيدة في توفير متطلبات المواطن واحتياجاته التنموية والتعليمة كافة، وأحدثت دوراً جوهرياً في منظومة التعليم بتسخير الإمكانات كافة التي تجاوزت معها تحديات المرحلة".

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
01:17 PM

قفزة تكسر حاجزَي الزمان والمكان.. هنا أبناء مُلاك الإبل والتعليم عن بُعد

جولة لـ"سبق" بمحافظة الأفلاج رصدت تفاعل الآباء وتوفير وسائل التقنية كافة

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
2
2,254

واصلت رسالة التعليم عن بُعد نجاحاتها في استمرار العملية التعليمية عبر منصة "مدرستي"، واستطاع التعليم الوصول إلى أي مكان يُوجد فيه الطلاب مكتسحاً بذلك تحديات المرحلة في استمرار العملية التعليمية.

ورصدت عدسة "سبق"، في جولة بمحافظة الأفلاج، تفاعل المجتمع مع تجربة التعلم عن بُعد واستجابة أولياء الأمور لذلك بتوفير وسائل التقنية كافة التي تضمن استمرار ابنه في جني ثمار العِلم في أي مكان يُوجد به، مستفيداً من تقنيات الاتصال والمعلومات المتوافرة.

وكان لسكان البادية والمهتمين بتربية الإبل اهتمام آخر، فلم تشغلهم تلك الهواية عن استكمال مسيرة التعليم، فقال مالك الإبل معجب الدوسري: "تكيَّف مُلاك الإبل مع مرحلة التعليم عن بُعد، إذ يجدون الوقت الكافي لتربية إبلهم وتقديم العناية بها ورعايتها، والاهتمام بمتابعة تعليم أبنائهم واضعين نصب عينهم أهمية العلم والتعليم".

وأضاف: "منذ إعلان وزارة التعليم انطلاق العام الدراسي واستمرار التعليم عن بُعد تمّت تهيئة الأبناء للدراسة وتم توفير متطلبات التعليم كافة من أجهزة ذكية ووسائل اتصال وتمّ التواصل مع المدرسة مشكورة في إنشاء حسابات الدخول على الفصول الافتراضية التي يجد بها الطالب المحتوى التعليمي دون تقصير، وهذا يعود إلى جهود قيادتنا الرشيدة في توفير متطلبات المواطن واحتياجاته التنموية والتعليمة كافة، وأحدثت دوراً جوهرياً في منظومة التعليم بتسخير الإمكانات كافة التي تجاوزت معها تحديات المرحلة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,183
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,876
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,709

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة