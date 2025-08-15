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"المدني" تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من "تقلبات عسير الجوية"

فيما نبهت "الأرصاد" لهطولات تستمر لـ8 مساء في محافظات عدة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير ، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير ، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار ، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، منوهاً بضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.

كانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ،اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والنماص وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة ومحايل عسير، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

مديرية الدفاع المدني عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدني" تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من "تقلبات عسير الجوية"
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير ، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير ، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار ، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، منوهاً بضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.

كانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ،اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والنماص وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة ومحايل عسير، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
10:38 AM

"المدني" تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر من "تقلبات عسير الجوية"

فيما نبهت "الأرصاد" لهطولات تستمر لـ8 مساء في محافظات عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير ، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير ، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار ، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، منوهاً بضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.

كانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ،اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والنماص وتنومة ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة ومحايل عسير، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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