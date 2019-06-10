نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَيّنة أنها بدأت الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والنعيرية، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة، والعليا).
موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبه
بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَيّنة أنها بدأت الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والنعيرية، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة، والعليا).
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موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-10
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
09:30 AM
موجة حر تضرب المنطقة الشرقية.. والأرصاد تنبه
بدأت الساعة التاسعة صباحًا وتتواصل حتى السابعة مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المنطقة الشرقية، من موجة حر؛ مُبَيّنة أنها بدأت الساعة التاسعة صباحًا، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل: (الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والنعيرية، وبقيق، وحفر الباطن، ورأس تنورة، والعليا).
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