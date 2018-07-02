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"العدل": هذا ما يحدث في أول ساعة عمل في المرافق العدلية

نشر حساب الوزارة "إنفوجرافيك" توضيحياً للأعمال المنجزة كافة

كشفت وزارة العدل من خلال حسابها الرسمي في "تويتر"، عن تفاصيل الساعات الأولى لعمل المرافق العدلية في مختلف مناطق المملكة.

ونشر حساب وزارة العدل في "تويتر" إنفوجرافيك يبرز من خلال رسم بياني دقيق يوضح الإجراءات والأعمال المنجزة في كل محكمة؛ حيث بيّن أن عدد القضايا الواردة بلغ 404 قضايا خلال الساعات الأولى في المحاكم، وأن عدد الجلسات المنعقدة بلغ 740 جلسة وعدد الأحكام والقرارات الصادرة 72 حكماً.

وأشار الإنفوجرافيك إلى أن عدد طلبات التنفيذ الواردة بلغ 1289 طلباً؛ إضافة إلى 19 محضراً منعقداً؛ موضحاً أن عدد الوكالات الصادرة في الساعة الأولى 746 وكالة؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في التنفيذ 39 % والتوثيق 26 %.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل": هذا ما يحدث في أول ساعة عمل في المرافق العدلية
سبق

كشفت وزارة العدل من خلال حسابها الرسمي في "تويتر"، عن تفاصيل الساعات الأولى لعمل المرافق العدلية في مختلف مناطق المملكة.

ونشر حساب وزارة العدل في "تويتر" إنفوجرافيك يبرز من خلال رسم بياني دقيق يوضح الإجراءات والأعمال المنجزة في كل محكمة؛ حيث بيّن أن عدد القضايا الواردة بلغ 404 قضايا خلال الساعات الأولى في المحاكم، وأن عدد الجلسات المنعقدة بلغ 740 جلسة وعدد الأحكام والقرارات الصادرة 72 حكماً.

وأشار الإنفوجرافيك إلى أن عدد طلبات التنفيذ الواردة بلغ 1289 طلباً؛ إضافة إلى 19 محضراً منعقداً؛ موضحاً أن عدد الوكالات الصادرة في الساعة الأولى 746 وكالة؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في التنفيذ 39 % والتوثيق 26 %.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
10:42 AM

"العدل": هذا ما يحدث في أول ساعة عمل في المرافق العدلية

نشر حساب الوزارة "إنفوجرافيك" توضيحياً للأعمال المنجزة كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,999

كشفت وزارة العدل من خلال حسابها الرسمي في "تويتر"، عن تفاصيل الساعات الأولى لعمل المرافق العدلية في مختلف مناطق المملكة.

ونشر حساب وزارة العدل في "تويتر" إنفوجرافيك يبرز من خلال رسم بياني دقيق يوضح الإجراءات والأعمال المنجزة في كل محكمة؛ حيث بيّن أن عدد القضايا الواردة بلغ 404 قضايا خلال الساعات الأولى في المحاكم، وأن عدد الجلسات المنعقدة بلغ 740 جلسة وعدد الأحكام والقرارات الصادرة 72 حكماً.

وأشار الإنفوجرافيك إلى أن عدد طلبات التنفيذ الواردة بلغ 1289 طلباً؛ إضافة إلى 19 محضراً منعقداً؛ موضحاً أن عدد الوكالات الصادرة في الساعة الأولى 746 وكالة؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في التنفيذ 39 % والتوثيق 26 %.

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