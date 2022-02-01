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أمانة الرياض تسلم الجمعيات الخيرية 1,8 مليون كيلوجرام من الخضراوات والفواكه

لدعم الأسر المحتاجة بالعاصمة

سلمت أمانة منطقة الرياض 1,8 مليون كيلوجرام من الخضراوات والفواكه إلى الجمعيات الخيرية خلال عام 2021، في إطار تعاون مشترك يهدف إلى دعم الأسر المحتاجة في العاصمة.

وأشارت الأمانة إلى أن الخضراوات والفواكه تخضع لفحص بعد مصادرتها من الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة؛ للتحقق من سلامتها ومناسبتها للاستهلاك، وتسلم بعدها إلى الجمعيات الخيرية؛ لفرزها وإعادة تغليفها لتقدم إلى الأسر وفق القوائم المسجلة لدى كل جمعية.

وأوضحت أمانة الرياض أنها تعاملت خلال العام الماضي مع ست جمعيات خيرية، هي جمعية إطعام، وخيرات، وحفظ النعمة، والبر بشمال الرياض وعرقة والشفاء.

ويأتي تعاون أمانة منطقة الرياض مع الجمعيات الخيرية في إطار اهتمامها بالمحافظة على الأطعمة، والاستفادة من الصالح منها في دعم الأسر المحتاجة؛ تحقيقًا لمبادئ التكامل بين جميع أفراد المجتمع، وتعزيز قيم البذل والعطاء في خدمة السكان.

أمانة الرياض الأسر المحتاجة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض تسلم الجمعيات الخيرية 1,8 مليون كيلوجرام من الخضراوات والفواكه
سبق

سلمت أمانة منطقة الرياض 1,8 مليون كيلوجرام من الخضراوات والفواكه إلى الجمعيات الخيرية خلال عام 2021، في إطار تعاون مشترك يهدف إلى دعم الأسر المحتاجة في العاصمة.

وأشارت الأمانة إلى أن الخضراوات والفواكه تخضع لفحص بعد مصادرتها من الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة؛ للتحقق من سلامتها ومناسبتها للاستهلاك، وتسلم بعدها إلى الجمعيات الخيرية؛ لفرزها وإعادة تغليفها لتقدم إلى الأسر وفق القوائم المسجلة لدى كل جمعية.

وأوضحت أمانة الرياض أنها تعاملت خلال العام الماضي مع ست جمعيات خيرية، هي جمعية إطعام، وخيرات، وحفظ النعمة، والبر بشمال الرياض وعرقة والشفاء.

ويأتي تعاون أمانة منطقة الرياض مع الجمعيات الخيرية في إطار اهتمامها بالمحافظة على الأطعمة، والاستفادة من الصالح منها في دعم الأسر المحتاجة؛ تحقيقًا لمبادئ التكامل بين جميع أفراد المجتمع، وتعزيز قيم البذل والعطاء في خدمة السكان.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
04:32 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
05:54 PM

أمانة الرياض تسلم الجمعيات الخيرية 1,8 مليون كيلوجرام من الخضراوات والفواكه

لدعم الأسر المحتاجة بالعاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سلمت أمانة منطقة الرياض 1,8 مليون كيلوجرام من الخضراوات والفواكه إلى الجمعيات الخيرية خلال عام 2021، في إطار تعاون مشترك يهدف إلى دعم الأسر المحتاجة في العاصمة.

وأشارت الأمانة إلى أن الخضراوات والفواكه تخضع لفحص بعد مصادرتها من الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة؛ للتحقق من سلامتها ومناسبتها للاستهلاك، وتسلم بعدها إلى الجمعيات الخيرية؛ لفرزها وإعادة تغليفها لتقدم إلى الأسر وفق القوائم المسجلة لدى كل جمعية.

وأوضحت أمانة الرياض أنها تعاملت خلال العام الماضي مع ست جمعيات خيرية، هي جمعية إطعام، وخيرات، وحفظ النعمة، والبر بشمال الرياض وعرقة والشفاء.

ويأتي تعاون أمانة منطقة الرياض مع الجمعيات الخيرية في إطار اهتمامها بالمحافظة على الأطعمة، والاستفادة من الصالح منها في دعم الأسر المحتاجة؛ تحقيقًا لمبادئ التكامل بين جميع أفراد المجتمع، وتعزيز قيم البذل والعطاء في خدمة السكان.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,815

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