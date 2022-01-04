حالة إيجابية لفيروس كورونا تلغي تدريب "الأهلي"

اكتشفت، اليوم الثلاثاء، بالنادي الأهلي عن حالة إيجابية لفيروس كورونا، وعلى الفور، قررت إدارة النادي إلغاء مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي كان مقررًا مساء اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.

وستعمد الإدارة لإجراء مسحات وفحوص قبل استئناف التدريبات يوم غد الأربعاء.

‏وسبق أن أعلن "الأهلي" عن غياب مدافعه معتز هوساوي قبل مباراة الشباب الأخيرة بالدوري بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويواجه "الأهلي" نظيره "الفيصلي"، الثلاثاء المقبل، على ملعب المدينة الرياضية في المجمعة، ضمن منافسات الجولة 16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.