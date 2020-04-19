شاهد.. جمعية إكرام تسيِّر قافلة غذائية لأكثر الأحياء المتضررة بمكة

بتوجيهات من جهات حكومية مختصة

انطلقت قافلة غذائية اليوم من جمعية إكرام لحفظ الطعام محملة بالسلال الغذائية والوجبات الساخنة والتمور لتوزيعها على أكثر الأحياء المتضررة من أزمة كورونا في مكة المكرمة، وذلك بتوجيهات من جهات حكومية مختصة.



وقال مدير الجمعية أحمد بن حربي المطرفي إن القافلة تكونت من 15 سيارة حملت أكثر من 600 سلة غذائية و600 كرتون تمر و6600 وجبة ساخنة.



وأوضح المطرفي أن القافلة ذهبت إلى حي الهنداوية والمسفلة والنكاسة وحوش بكر وهي الأحياء التي شملها الحظر الكلي في بداية الأمر والتي يقطنها فئات من الفقراء والمساكين والمنقطعين عن العمل.



وأردف المطرفي أن مسؤولين من لجنة مكونة من إمارة مكة ووزارة التجارة ووزارة الصحة وأمانة العاصمة المقدسة رافقوا القافلة وأشرفوا على عملية التوزيع في هذه الأحياء.