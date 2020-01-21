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مصادر "سبق": البدء في طرح استفتاء وقت بداية الاختبارات في شهر رمضان

بعد تصريحات "آل الشيخ": المجتمع شريك أساسي في قرارات وزارة التعليم

علمت "سبق" من مصادرها، أن إدارات التعليم بدأت بطرح استفتاء الميدان التربوي حول بداية وقت اختبارات نهاية العام الدراسي في شهر رمضان المبارك.

وقالت المصادر: إن "الاستفتاء وُزّع برابط إلكتروني على قادة المدارس بنين وبنات، وتم وضع عدة خيارات للاستفتاء، وهي أن يكون موعد بداية الاختبار: الساعة 6 صباحًا، أو الساعة 8 صباحًا، أو الساعة 9 ونصف صباحًا، أو الساعة 12 ظهرًا".

ويأتي هذا الاستفتاء بعد أقل من 12 ساعة من تأكيد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في لقاء تلفزيوني مع الزميل عبدالله المديفير على قناة "روتانا خليجية"، أن الوزارة ستطرح استفتاء حول بدء وقت الاختبارات في شهر رمضان المبارك؛ وذلك بعد الأمر الملكي الكريم بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ الموافق 3/ 5/ 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ الموافق 14/ 5/ 2020م".

وأكد "آل الشيخ"، أن الوزارة لم تحدد إلى الآن بداية وقت الاختبار في رمضان المقبل؛ مشيرًا إلى أن منظومة الوزارة لن تتردد في اختيار ما يناسب الطلاب وأولياء أمورهم، ويحقق لهم الاستقرار النفسي.

وأضاف "آل الشيخ": "ربما تجري الوزارة استفتاء على تحديد الوقت المناسب لبداية الاختبارات؛ لكنها سوف تستفيد في الوقت نفسه من الاستفتاءات التي ستضيف قيمة كبيرة في اتخاذ القرار"؛ مؤكدًا أن المجتمع شريك أساسي في قرارات الوزارة.

يُذكر أن توقيت الساعة السادسة صباحًا حصل على أعلى نسبة تصويت بـ69٪ في استفتاء قناة "روتانا خليجية" في برنامج الزميل "المديفر".

وقت بداية الاختبارات في شهر رمضان وزير التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق": البدء في طرح استفتاء وقت بداية الاختبارات في شهر رمضان
سبق

علمت "سبق" من مصادرها، أن إدارات التعليم بدأت بطرح استفتاء الميدان التربوي حول بداية وقت اختبارات نهاية العام الدراسي في شهر رمضان المبارك.

وقالت المصادر: إن "الاستفتاء وُزّع برابط إلكتروني على قادة المدارس بنين وبنات، وتم وضع عدة خيارات للاستفتاء، وهي أن يكون موعد بداية الاختبار: الساعة 6 صباحًا، أو الساعة 8 صباحًا، أو الساعة 9 ونصف صباحًا، أو الساعة 12 ظهرًا".

ويأتي هذا الاستفتاء بعد أقل من 12 ساعة من تأكيد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في لقاء تلفزيوني مع الزميل عبدالله المديفير على قناة "روتانا خليجية"، أن الوزارة ستطرح استفتاء حول بدء وقت الاختبارات في شهر رمضان المبارك؛ وذلك بعد الأمر الملكي الكريم بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ الموافق 3/ 5/ 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ الموافق 14/ 5/ 2020م".

وأكد "آل الشيخ"، أن الوزارة لم تحدد إلى الآن بداية وقت الاختبار في رمضان المقبل؛ مشيرًا إلى أن منظومة الوزارة لن تتردد في اختيار ما يناسب الطلاب وأولياء أمورهم، ويحقق لهم الاستقرار النفسي.

وأضاف "آل الشيخ": "ربما تجري الوزارة استفتاء على تحديد الوقت المناسب لبداية الاختبارات؛ لكنها سوف تستفيد في الوقت نفسه من الاستفتاءات التي ستضيف قيمة كبيرة في اتخاذ القرار"؛ مؤكدًا أن المجتمع شريك أساسي في قرارات الوزارة.

يُذكر أن توقيت الساعة السادسة صباحًا حصل على أعلى نسبة تصويت بـ69٪ في استفتاء قناة "روتانا خليجية" في برنامج الزميل "المديفر".

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
04:26 PM

مصادر "سبق": البدء في طرح استفتاء وقت بداية الاختبارات في شهر رمضان

بعد تصريحات "آل الشيخ": المجتمع شريك أساسي في قرارات وزارة التعليم

A A A
عبدالله السالم - الرياض
13
14,635

علمت "سبق" من مصادرها، أن إدارات التعليم بدأت بطرح استفتاء الميدان التربوي حول بداية وقت اختبارات نهاية العام الدراسي في شهر رمضان المبارك.

وقالت المصادر: إن "الاستفتاء وُزّع برابط إلكتروني على قادة المدارس بنين وبنات، وتم وضع عدة خيارات للاستفتاء، وهي أن يكون موعد بداية الاختبار: الساعة 6 صباحًا، أو الساعة 8 صباحًا، أو الساعة 9 ونصف صباحًا، أو الساعة 12 ظهرًا".

ويأتي هذا الاستفتاء بعد أقل من 12 ساعة من تأكيد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في لقاء تلفزيوني مع الزميل عبدالله المديفير على قناة "روتانا خليجية"، أن الوزارة ستطرح استفتاء حول بدء وقت الاختبارات في شهر رمضان المبارك؛ وذلك بعد الأمر الملكي الكريم بتقديم اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10/ 9/ 1441هـ الموافق 3/ 5/ 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21/ 9/ 1441هـ الموافق 14/ 5/ 2020م".

وأكد "آل الشيخ"، أن الوزارة لم تحدد إلى الآن بداية وقت الاختبار في رمضان المقبل؛ مشيرًا إلى أن منظومة الوزارة لن تتردد في اختيار ما يناسب الطلاب وأولياء أمورهم، ويحقق لهم الاستقرار النفسي.

وأضاف "آل الشيخ": "ربما تجري الوزارة استفتاء على تحديد الوقت المناسب لبداية الاختبارات؛ لكنها سوف تستفيد في الوقت نفسه من الاستفتاءات التي ستضيف قيمة كبيرة في اتخاذ القرار"؛ مؤكدًا أن المجتمع شريك أساسي في قرارات الوزارة.

يُذكر أن توقيت الساعة السادسة صباحًا حصل على أعلى نسبة تصويت بـ69٪ في استفتاء قناة "روتانا خليجية" في برنامج الزميل "المديفر".

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