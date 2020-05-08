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"مدني المدينة" يجدد تحذيراته من عدم الاستقرار الجوي حتى نهاية الأسبوع

شدد على الدور الكبير والمهم من أفراد المجتمع في الالتزام بالتعليمات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لحالة عدم الاستقرار في الطقس، تتأثر بها بعض محافظات المنطقة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب عبدالعزيز بن سعيد الزهراني أنه بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق ومنها منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها "المدينة المنورة - المهد – وادي الفرع – الحناكية – خيبر - العلا - العيص" من صباح يوم غد السبت حتى يوم الأربعاء القادم.

وأضاف الزهراني أنه متوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة داعياً جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى أخذ الاحتياطات في حال هطول الأمطار والسيول.

وأكد على أن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفرق الدفاع المدني لتقديم كافة الخدمات من خلال الرقم 998 والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة.

وشدد الزهراني على الدور الكبير والمهم والمطلوب من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

المدينة المنورة الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني المدينة" يجدد تحذيراته من عدم الاستقرار الجوي حتى نهاية الأسبوع
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لحالة عدم الاستقرار في الطقس، تتأثر بها بعض محافظات المنطقة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب عبدالعزيز بن سعيد الزهراني أنه بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق ومنها منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها "المدينة المنورة - المهد – وادي الفرع – الحناكية – خيبر - العلا - العيص" من صباح يوم غد السبت حتى يوم الأربعاء القادم.

وأضاف الزهراني أنه متوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة داعياً جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى أخذ الاحتياطات في حال هطول الأمطار والسيول.

وأكد على أن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفرق الدفاع المدني لتقديم كافة الخدمات من خلال الرقم 998 والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة.

وشدد الزهراني على الدور الكبير والمهم والمطلوب من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
10:25 PM
اخر تعديل
08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
11:45 PM

"مدني المدينة" يجدد تحذيراته من عدم الاستقرار الجوي حتى نهاية الأسبوع

شدد على الدور الكبير والمهم من أفراد المجتمع في الالتزام بالتعليمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لحالة عدم الاستقرار في الطقس، تتأثر بها بعض محافظات المنطقة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب عبدالعزيز بن سعيد الزهراني أنه بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق ومنها منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها "المدينة المنورة - المهد – وادي الفرع – الحناكية – خيبر - العلا - العيص" من صباح يوم غد السبت حتى يوم الأربعاء القادم.

وأضاف الزهراني أنه متوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة داعياً جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى أخذ الاحتياطات في حال هطول الأمطار والسيول.

وأكد على أن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفرق الدفاع المدني لتقديم كافة الخدمات من خلال الرقم 998 والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة.

وشدد الزهراني على الدور الكبير والمهم والمطلوب من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

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