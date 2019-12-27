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"العنود الخيرية" تمكِّن قادة القطاع غير الربحي في إدارة المنظمات غير الربحية بالمملكة

بتدشين برنامج الزمالة الأوروبية العربية

احتفلت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية أمس الخميس بتدشين برنامج الزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية في موسمه السادس بالشراكة مع المؤسسة الأوروبية العربية للدراسات العليا.
وأوضح الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم أن البرنامج يأتي في إطار الاهتمام والدعم الكبيرين الذي يوليه مجلس الأمناء بالمؤسسة، ويهدف إلى بناء قدرات المنظمات غير الربحية، وإكساب قادة المنظمات غير الربحية معارف ومهارات حديثة، تواكب التطور العالمي، وتؤهل مسؤولي العمل الخيري لاحتراف التنمية والتنمية المستدامة.
وقال الدكتور الحزيم: "يتميز البرنامج بالتدريب العالي والعملي الذي يجمع بين ما استجد في ميدان إدارة العمل الخيري في أوروبا والقيم الإنسانية في الثقافة السعودية والإسلامية لتطوير المؤسسات الخيرية السعودية، وتعزيز دورها في التنمية البشرية".
وأوضح أن عدد المستفيدين من البرنامج في مواسمه السابقة وحتى الآن بلغ 163 مستفيدًا ومستفيدة من قادة القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تسعى دائمًا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م من خلال تطوير قادة المؤسسات والجمعيات الخيرية السعودية، وتعزيز دورهم في التنمية البشرية من خلال التمكين المهني والتدريب العالي، وكذلك الاستفادة من التجارب الرائدة عالميًّا، وتقوية القدرات المعرفية، ورفع المستوى المهاري للعاملين في القطاع غير الربحي من خلال الفرص التدريبية الرائدة المقدمة من (العنود الخيرية).

مؤسسة الأميرة العنود الخيرية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العنود الخيرية" تمكِّن قادة القطاع غير الربحي في إدارة المنظمات غير الربحية بالمملكة
سبق

احتفلت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية أمس الخميس بتدشين برنامج الزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية في موسمه السادس بالشراكة مع المؤسسة الأوروبية العربية للدراسات العليا.
وأوضح الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم أن البرنامج يأتي في إطار الاهتمام والدعم الكبيرين الذي يوليه مجلس الأمناء بالمؤسسة، ويهدف إلى بناء قدرات المنظمات غير الربحية، وإكساب قادة المنظمات غير الربحية معارف ومهارات حديثة، تواكب التطور العالمي، وتؤهل مسؤولي العمل الخيري لاحتراف التنمية والتنمية المستدامة.
وقال الدكتور الحزيم: "يتميز البرنامج بالتدريب العالي والعملي الذي يجمع بين ما استجد في ميدان إدارة العمل الخيري في أوروبا والقيم الإنسانية في الثقافة السعودية والإسلامية لتطوير المؤسسات الخيرية السعودية، وتعزيز دورها في التنمية البشرية".
وأوضح أن عدد المستفيدين من البرنامج في مواسمه السابقة وحتى الآن بلغ 163 مستفيدًا ومستفيدة من قادة القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تسعى دائمًا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م من خلال تطوير قادة المؤسسات والجمعيات الخيرية السعودية، وتعزيز دورهم في التنمية البشرية من خلال التمكين المهني والتدريب العالي، وكذلك الاستفادة من التجارب الرائدة عالميًّا، وتقوية القدرات المعرفية، ورفع المستوى المهاري للعاملين في القطاع غير الربحي من خلال الفرص التدريبية الرائدة المقدمة من (العنود الخيرية).

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
03:56 PM

"العنود الخيرية" تمكِّن قادة القطاع غير الربحي في إدارة المنظمات غير الربحية بالمملكة

بتدشين برنامج الزمالة الأوروبية العربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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احتفلت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية أمس الخميس بتدشين برنامج الزمالة الأوروبية العربية في إدارة المنظمات غير الربحية في موسمه السادس بالشراكة مع المؤسسة الأوروبية العربية للدراسات العليا.
وأوضح الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم أن البرنامج يأتي في إطار الاهتمام والدعم الكبيرين الذي يوليه مجلس الأمناء بالمؤسسة، ويهدف إلى بناء قدرات المنظمات غير الربحية، وإكساب قادة المنظمات غير الربحية معارف ومهارات حديثة، تواكب التطور العالمي، وتؤهل مسؤولي العمل الخيري لاحتراف التنمية والتنمية المستدامة.
وقال الدكتور الحزيم: "يتميز البرنامج بالتدريب العالي والعملي الذي يجمع بين ما استجد في ميدان إدارة العمل الخيري في أوروبا والقيم الإنسانية في الثقافة السعودية والإسلامية لتطوير المؤسسات الخيرية السعودية، وتعزيز دورها في التنمية البشرية".
وأوضح أن عدد المستفيدين من البرنامج في مواسمه السابقة وحتى الآن بلغ 163 مستفيدًا ومستفيدة من قادة القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تسعى دائمًا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030م من خلال تطوير قادة المؤسسات والجمعيات الخيرية السعودية، وتعزيز دورهم في التنمية البشرية من خلال التمكين المهني والتدريب العالي، وكذلك الاستفادة من التجارب الرائدة عالميًّا، وتقوية القدرات المعرفية، ورفع المستوى المهاري للعاملين في القطاع غير الربحي من خلال الفرص التدريبية الرائدة المقدمة من (العنود الخيرية).

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