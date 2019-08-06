وقالت "الهيئة" إن الحالة التي كانت قد بدأت اليوم في الساعة 9:00 صباحاً ستنتهي في الساعة 1:00 من صباح غد الأربعاء تشمل: (أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والقنفذة، والكامل، والليث، والمويه، وبحرة، وتربة، وجدة، وخليص، ورابغ، وعرفات، ومزدلفة، ومنى).

تنبيه: الأتربة تتواصل على مكة وجدة والمشاعر للواحدة صباحًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-06 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بخصوص منطقة مكة المكرمة، يفيد باستمرار نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة مع تدني مدى الرؤية. وقالت "الهيئة" إن الحالة التي كانت قد بدأت اليوم في الساعة 9:00 صباحاً ستنتهي في الساعة 1:00 من صباح غد الأربعاء تشمل: (أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والقنفذة، والكامل، والليث، والمويه، وبحرة، وتربة، وجدة، وخليص، ورابغ، وعرفات، ومزدلفة، ومنى).

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 01:37 PM

تنبيه: الأتربة تتواصل على مكة وجدة والمشاعر للواحدة صباحًا الأرصاد: رياح سطحية ويصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بخصوص منطقة مكة المكرمة، يفيد باستمرار نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة مع تدني مدى الرؤية.

وقالت "الهيئة" إن الحالة التي كانت قد بدأت اليوم في الساعة 9:00 صباحاً ستنتهي في الساعة 1:00 من صباح غد الأربعاء تشمل: (أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والقنفذة، والكامل، والليث، والمويه، وبحرة، وتربة، وجدة، وخليص، ورابغ، وعرفات، ومزدلفة، ومنى).