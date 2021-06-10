97.7 مليار ريال إجمالي دفعات برنامج حساب المواطن

منها 1.9 مليار ريال لدفعة يونيو

أودع برنامج حساب المواطن، اليوم، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وبيّن أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة، بلغت حوالى 39 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 77% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريالًا؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مُشكّلين ما نسبته 93%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد؛ مشكّلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%؛ بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكّل الذكـور المستقلون 57%؛ موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل؛ فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.