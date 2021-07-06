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"الشورى" يطالب بدراسة استمرار تصاريح بعض الشعائر في الحرمين عبر التطبيقات الذكية

المجلس دعا لتطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام والاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة

أصدر مجلس الشورى، قرارًا خلال الجلسة العادية "38" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د.مشعل السلمي، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441/ 1442هـ؛ وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالَبَ المجلس بدراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة.

وطالَبَ كذلك بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عن طريق التطبيقات الذكية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري تَبنت اللجنة مضمونها.

من ناحية ثانية، أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1440/ 1441هـ، كما أصدر قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1441/ 1442هـ.

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"الشورى" يطالب بدراسة استمرار تصاريح بعض الشعائر في الحرمين عبر التطبيقات الذكية
سبق

أصدر مجلس الشورى، قرارًا خلال الجلسة العادية "38" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د.مشعل السلمي، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441/ 1442هـ؛ وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالَبَ المجلس بدراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة.

وطالَبَ كذلك بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عن طريق التطبيقات الذكية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري تَبنت اللجنة مضمونها.

من ناحية ثانية، أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1440/ 1441هـ، كما أصدر قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1441/ 1442هـ.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
12:35 PM

"الشورى" يطالب بدراسة استمرار تصاريح بعض الشعائر في الحرمين عبر التطبيقات الذكية

المجلس دعا لتطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام والاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مجلس الشورى، قرارًا خلال الجلسة العادية "38" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د.مشعل السلمي، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441/ 1442هـ؛ وذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية المشتملة على توصياتها بشأن التقرير.

وطالَبَ المجلس بدراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة.

وطالَبَ كذلك بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عن طريق التطبيقات الذكية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري تَبنت اللجنة مضمونها.

من ناحية ثانية، أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1440/ 1441هـ، كما أصدر قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1441/ 1442هـ.

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