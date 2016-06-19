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رئيس الوزراء اليمني: زيادة تمزيق اليمن تخدم إيران وأدواتها والجماعات الإرهابية

قال: الأزمة الإنسانية هي نتيجة وليست سبباً لذا يجب معالجة سببها

دعا رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك؛ المجتمع الدولي، إلى دعم اليمن وتمكينه من أداء دوره، مؤكداً أن ذلك الطريق الوحيد لمساعدة اليمنيين على تجاوز الأزمة الراهنة.

وحذّر معين؛ خلال استقباله في عدن، عدداً من الباحثين والمحللين السياسيين والأمنيين الدوليين التابعين للمجلس الأطلنطي، من زيادة تمزيق اليمن والانتقاص من دور مؤسساته.

وقال: "إن ذلك لا يخدم إلا إيران وأدواتها والجماعات الإرهابية"، حسبما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأطلع رئيس الوزراء اليمني، أعضاء وفد المجلس الأطلنطي على رؤية الحكومة للوصول للسلام العادل والمستدام في اليمن وتحركاتها الدؤوبة لإنهاء معاناة شعبها من جرّاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسار ومرجعيات العملية الانتقالية في اليمن، مشدداً على معالجة سبب الأزمة الإنسانية نتيجة تدمير الدولة وتجريف اقتصادها بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية".

وأضاف، ينبغي ألا يُنظر إلى الوضع في اليمن كأزمة إنسانية مع عدم التقليل من الوضع الإنساني؛ كون الأزمة الإنسانية هي نتيجة وليست سبباً، لذا يجب معالجة سبب الأزمة الإنسانية.

وحول الوضع في مدينة الحديدة، أكّد رئيس الوزراء اليمني، التزام الحكومة بمسار الأمم المتحدة للسلام وتقديم الحكومة الكثير من التنازلات، مشيراً في السياق ذاته إلى أن ميليشيا الحوثي ماضية في تعنتها وإهدار فرص السلام، ورفضت الالتزام بالاتفاقات؛ بينها اتفاق ستوكهولم.

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رئيس الوزراء اليمني: زيادة تمزيق اليمن تخدم إيران وأدواتها والجماعات الإرهابية
سبق

دعا رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك؛ المجتمع الدولي، إلى دعم اليمن وتمكينه من أداء دوره، مؤكداً أن ذلك الطريق الوحيد لمساعدة اليمنيين على تجاوز الأزمة الراهنة.

وحذّر معين؛ خلال استقباله في عدن، عدداً من الباحثين والمحللين السياسيين والأمنيين الدوليين التابعين للمجلس الأطلنطي، من زيادة تمزيق اليمن والانتقاص من دور مؤسساته.

وقال: "إن ذلك لا يخدم إلا إيران وأدواتها والجماعات الإرهابية"، حسبما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأطلع رئيس الوزراء اليمني، أعضاء وفد المجلس الأطلنطي على رؤية الحكومة للوصول للسلام العادل والمستدام في اليمن وتحركاتها الدؤوبة لإنهاء معاناة شعبها من جرّاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسار ومرجعيات العملية الانتقالية في اليمن، مشدداً على معالجة سبب الأزمة الإنسانية نتيجة تدمير الدولة وتجريف اقتصادها بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية".

وأضاف، ينبغي ألا يُنظر إلى الوضع في اليمن كأزمة إنسانية مع عدم التقليل من الوضع الإنساني؛ كون الأزمة الإنسانية هي نتيجة وليست سبباً، لذا يجب معالجة سبب الأزمة الإنسانية.

وحول الوضع في مدينة الحديدة، أكّد رئيس الوزراء اليمني، التزام الحكومة بمسار الأمم المتحدة للسلام وتقديم الحكومة الكثير من التنازلات، مشيراً في السياق ذاته إلى أن ميليشيا الحوثي ماضية في تعنتها وإهدار فرص السلام، ورفضت الالتزام بالاتفاقات؛ بينها اتفاق ستوكهولم.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
11:55 AM

رئيس الوزراء اليمني: زيادة تمزيق اليمن تخدم إيران وأدواتها والجماعات الإرهابية

قال: الأزمة الإنسانية هي نتيجة وليست سبباً لذا يجب معالجة سببها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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دعا رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك؛ المجتمع الدولي، إلى دعم اليمن وتمكينه من أداء دوره، مؤكداً أن ذلك الطريق الوحيد لمساعدة اليمنيين على تجاوز الأزمة الراهنة.

وحذّر معين؛ خلال استقباله في عدن، عدداً من الباحثين والمحللين السياسيين والأمنيين الدوليين التابعين للمجلس الأطلنطي، من زيادة تمزيق اليمن والانتقاص من دور مؤسساته.

وقال: "إن ذلك لا يخدم إلا إيران وأدواتها والجماعات الإرهابية"، حسبما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأطلع رئيس الوزراء اليمني، أعضاء وفد المجلس الأطلنطي على رؤية الحكومة للوصول للسلام العادل والمستدام في اليمن وتحركاتها الدؤوبة لإنهاء معاناة شعبها من جرّاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسار ومرجعيات العملية الانتقالية في اليمن، مشدداً على معالجة سبب الأزمة الإنسانية نتيجة تدمير الدولة وتجريف اقتصادها بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية".

وأضاف، ينبغي ألا يُنظر إلى الوضع في اليمن كأزمة إنسانية مع عدم التقليل من الوضع الإنساني؛ كون الأزمة الإنسانية هي نتيجة وليست سبباً، لذا يجب معالجة سبب الأزمة الإنسانية.

وحول الوضع في مدينة الحديدة، أكّد رئيس الوزراء اليمني، التزام الحكومة بمسار الأمم المتحدة للسلام وتقديم الحكومة الكثير من التنازلات، مشيراً في السياق ذاته إلى أن ميليشيا الحوثي ماضية في تعنتها وإهدار فرص السلام، ورفضت الالتزام بالاتفاقات؛ بينها اتفاق ستوكهولم.

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