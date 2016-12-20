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احذروها على الطرق.. شاهد ما فعلته شاحنة بسيارة أم ورضيعتها

مقطع التقطته سيارة أخرى كانت خلفة المركبة التي وقع لها الحادث

كشف شريط فيديو مرعب عن خطورة الشاحنات الضخمة على الطرق، خاصة حين تختلط بالسيارات الصغيرة، كما حدث في هذه المشهد المروع.

وحسب موقع "أيتم فيكس" للفيديو، أظهر الشريط سيارة سكودا رمادية اللون، وهي تسرع على الطريق وتتجاوز بالخطأ شاحنة من على اليمين، وعقب تجاوز تلك الشاحنة وجدت قائدة السيارة نفسها بموازاة شاحنة أخرى مندفعة.

وفي الفيديو الذي التقطته كاميرا سيارة خلف الـ"سكودا"، فقد قائد الشاحنة السيطرة عليها فتوجهت مباشرة نحو السيارة الرمادية، وسحقتها في الحاجز الأسمنتي للطريق، وتجاوزتها بعدما ألقت بأم ورضيعتها خارج السيارة.

وتمكنت الأم من الوقوف والإمساك بوليدتها، فيما أسرع قائدو السيارات نحو الأم والطفلة للاطمئنان عليهما، فيما بدت السيارة وقد تحطمت تماما.

ولم يكشف الموقع أين ومتى وقع الحادث، لكنه يقول: من ينظر إلى السيارة المحطمة لا يصدق أن الأم ورضيعتها أصيبتا بخدوش بسيطة.

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احذروها على الطرق.. شاهد ما فعلته شاحنة بسيارة أم ورضيعتها
سبق

كشف شريط فيديو مرعب عن خطورة الشاحنات الضخمة على الطرق، خاصة حين تختلط بالسيارات الصغيرة، كما حدث في هذه المشهد المروع.

وحسب موقع "أيتم فيكس" للفيديو، أظهر الشريط سيارة سكودا رمادية اللون، وهي تسرع على الطريق وتتجاوز بالخطأ شاحنة من على اليمين، وعقب تجاوز تلك الشاحنة وجدت قائدة السيارة نفسها بموازاة شاحنة أخرى مندفعة.

وفي الفيديو الذي التقطته كاميرا سيارة خلف الـ"سكودا"، فقد قائد الشاحنة السيطرة عليها فتوجهت مباشرة نحو السيارة الرمادية، وسحقتها في الحاجز الأسمنتي للطريق، وتجاوزتها بعدما ألقت بأم ورضيعتها خارج السيارة.

وتمكنت الأم من الوقوف والإمساك بوليدتها، فيما أسرع قائدو السيارات نحو الأم والطفلة للاطمئنان عليهما، فيما بدت السيارة وقد تحطمت تماما.

ولم يكشف الموقع أين ومتى وقع الحادث، لكنه يقول: من ينظر إلى السيارة المحطمة لا يصدق أن الأم ورضيعتها أصيبتا بخدوش بسيطة.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
03:34 PM

احذروها على الطرق.. شاهد ما فعلته شاحنة بسيارة أم ورضيعتها

مقطع التقطته سيارة أخرى كانت خلفة المركبة التي وقع لها الحادث

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,940

كشف شريط فيديو مرعب عن خطورة الشاحنات الضخمة على الطرق، خاصة حين تختلط بالسيارات الصغيرة، كما حدث في هذه المشهد المروع.

وحسب موقع "أيتم فيكس" للفيديو، أظهر الشريط سيارة سكودا رمادية اللون، وهي تسرع على الطريق وتتجاوز بالخطأ شاحنة من على اليمين، وعقب تجاوز تلك الشاحنة وجدت قائدة السيارة نفسها بموازاة شاحنة أخرى مندفعة.

وفي الفيديو الذي التقطته كاميرا سيارة خلف الـ"سكودا"، فقد قائد الشاحنة السيطرة عليها فتوجهت مباشرة نحو السيارة الرمادية، وسحقتها في الحاجز الأسمنتي للطريق، وتجاوزتها بعدما ألقت بأم ورضيعتها خارج السيارة.

وتمكنت الأم من الوقوف والإمساك بوليدتها، فيما أسرع قائدو السيارات نحو الأم والطفلة للاطمئنان عليهما، فيما بدت السيارة وقد تحطمت تماما.

ولم يكشف الموقع أين ومتى وقع الحادث، لكنه يقول: من ينظر إلى السيارة المحطمة لا يصدق أن الأم ورضيعتها أصيبتا بخدوش بسيطة.

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