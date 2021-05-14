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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

"الصحة" تكشف سبب ارتفاع  الإصابة بكورونا بين الأطفال 125% والنساء 100%

تجديد التحذيرات من التجمعات والدعوة للالتزام بالإجراءات

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، سبب ارتفاع نسب الإصابة بين الأطفال والنساء مؤخرًا، موضحًا أن نسبة الارتفاع بين الإناث 100% ونسبة الارتفاع بين الأطفال بلغت 125%

‏وقال: يرجع ذلك الارتفاع إلى تجمعات الأسر من أكثر من بيت على سفرة واحدة والتجمعات داخل المنازل.

وجدّد تحذيراته من التجمعات، مطالبًا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأعلنت الصحة اليوم تسجيل عشر وفيات و2039 حالة إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا في المملكة وأكثر من 1400 حالة تعافٍ.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تكشف سبب ارتفاع  الإصابة بكورونا بين الأطفال 125% والنساء 100%
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، سبب ارتفاع نسب الإصابة بين الأطفال والنساء مؤخرًا، موضحًا أن نسبة الارتفاع بين الإناث 100% ونسبة الارتفاع بين الأطفال بلغت 125%

‏وقال: يرجع ذلك الارتفاع إلى تجمعات الأسر من أكثر من بيت على سفرة واحدة والتجمعات داخل المنازل.

وجدّد تحذيراته من التجمعات، مطالبًا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأعلنت الصحة اليوم تسجيل عشر وفيات و2039 حالة إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا في المملكة وأكثر من 1400 حالة تعافٍ.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
04:00 PM

"الصحة" تكشف سبب ارتفاع  الإصابة بكورونا بين الأطفال 125% والنساء 100%

تجديد التحذيرات من التجمعات والدعوة للالتزام بالإجراءات

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
17,364

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، سبب ارتفاع نسب الإصابة بين الأطفال والنساء مؤخرًا، موضحًا أن نسبة الارتفاع بين الإناث 100% ونسبة الارتفاع بين الأطفال بلغت 125%

‏وقال: يرجع ذلك الارتفاع إلى تجمعات الأسر من أكثر من بيت على سفرة واحدة والتجمعات داخل المنازل.

وجدّد تحذيراته من التجمعات، مطالبًا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأعلنت الصحة اليوم تسجيل عشر وفيات و2039 حالة إصابة جديدة بفيروس ‫كورونا في المملكة وأكثر من 1400 حالة تعافٍ.

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