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الرئيس الفلسطيني يصل إلى الرياض

أمير المنطقة على رأس مستقبليه

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرياض اليوم.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي: أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيس الفلسطيني الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس الفلسطيني يصل إلى الرياض
سبق

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرياض اليوم.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي: أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
06:30 PM

الرئيس الفلسطيني يصل إلى الرياض

أمير المنطقة على رأس مستقبليه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
4,491

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرياض اليوم.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي: أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.

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