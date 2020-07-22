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"إتمام": اعتماد 59 مخططاً بمساحات تجاوزت 144 مليون م2

خلال النصف الأول من 2020.. في إطار خدمة المطورين العقاريين

اعتمد مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" التابع لوزارة الإسكان؛ 59 مخططاً خلال النصف الأول من عام 2020، بمساحات تجاوزت 144 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقًا من الهدف الإستراتيجي المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للمطورين العقاريين.

وأنجز المركز خلال النصف الأول من 2020 ضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية؛ طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 16609 وحدات، كما أصدر شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصلت إلى 68 شهادة، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 173 صكاً، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة بواقع 3837 عاملاً على مشروعات الوزارة.

وتتضمن إنجازات المركز في النصف الأول 2020 على مستوى تطوير الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين، تفعيل خدمة طلب تأييد العمالة وإطلاق تطبيق إتمام، والانتهاء من تطوير منصة قاعة المعرفة، وتفعيل خدمة الرهن وفك الرهن وإطلاق خدمة اعتماد نظام تقنية البناء وتمويل المصانع.

وأطلقت خدمة الشراكة مع وزارة الإسكان، وطورت خدمة لجنة البيع على الخارطة على منصة إتمام، وأطلقت خدمة اعتماد شبكة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وخدمة حجز موعد للمطورين العقاريين، كما أطلق مكتبة المطورين العقاريين.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين اعتمد مؤخراً مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" بشكل رسمي مركزاً ذو كيان مستقل.
ويعد المركز أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، مما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إتمام": اعتماد 59 مخططاً بمساحات تجاوزت 144 مليون م2
سبق

اعتمد مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" التابع لوزارة الإسكان؛ 59 مخططاً خلال النصف الأول من عام 2020، بمساحات تجاوزت 144 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقًا من الهدف الإستراتيجي المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للمطورين العقاريين.

وأنجز المركز خلال النصف الأول من 2020 ضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية؛ طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 16609 وحدات، كما أصدر شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصلت إلى 68 شهادة، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 173 صكاً، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة بواقع 3837 عاملاً على مشروعات الوزارة.

وتتضمن إنجازات المركز في النصف الأول 2020 على مستوى تطوير الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين، تفعيل خدمة طلب تأييد العمالة وإطلاق تطبيق إتمام، والانتهاء من تطوير منصة قاعة المعرفة، وتفعيل خدمة الرهن وفك الرهن وإطلاق خدمة اعتماد نظام تقنية البناء وتمويل المصانع.

وأطلقت خدمة الشراكة مع وزارة الإسكان، وطورت خدمة لجنة البيع على الخارطة على منصة إتمام، وأطلقت خدمة اعتماد شبكة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وخدمة حجز موعد للمطورين العقاريين، كما أطلق مكتبة المطورين العقاريين.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين اعتمد مؤخراً مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" بشكل رسمي مركزاً ذو كيان مستقل.
ويعد المركز أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، مما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
04:20 PM

"إتمام": اعتماد 59 مخططاً بمساحات تجاوزت 144 مليون م2

خلال النصف الأول من 2020.. في إطار خدمة المطورين العقاريين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" التابع لوزارة الإسكان؛ 59 مخططاً خلال النصف الأول من عام 2020، بمساحات تجاوزت 144 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقًا من الهدف الإستراتيجي المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للمطورين العقاريين.

وأنجز المركز خلال النصف الأول من 2020 ضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية؛ طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 16609 وحدات، كما أصدر شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصلت إلى 68 شهادة، وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 173 صكاً، كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة بواقع 3837 عاملاً على مشروعات الوزارة.

وتتضمن إنجازات المركز في النصف الأول 2020 على مستوى تطوير الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين، تفعيل خدمة طلب تأييد العمالة وإطلاق تطبيق إتمام، والانتهاء من تطوير منصة قاعة المعرفة، وتفعيل خدمة الرهن وفك الرهن وإطلاق خدمة اعتماد نظام تقنية البناء وتمويل المصانع.

وأطلقت خدمة الشراكة مع وزارة الإسكان، وطورت خدمة لجنة البيع على الخارطة على منصة إتمام، وأطلقت خدمة اعتماد شبكة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وخدمة حجز موعد للمطورين العقاريين، كما أطلق مكتبة المطورين العقاريين.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين اعتمد مؤخراً مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" بشكل رسمي مركزاً ذو كيان مستقل.
ويعد المركز أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، مما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.

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