في نسختها الأولى.. انطلاق بطولة السيدات للسباحة

تقام في المسبح الأولمبي بالصالات الخضراء بالرياض

تنطلق البطولة الأولى للسباحة للسيدات بمشاركة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والاتحاد السعودي للسباحة، في المسبح الأولمبي بالصالات الخضراء في الرياض، على مدى يومين خلال الفترة 13 - 14 مارس الجاري، ويتكون السباق من 8 جولات في ثماني حارات، بوجود محكمات ومنقذات.



وقالت الهنوف القحطاني مديرة البطولة، من الشركة المنظمة للحدث: "الهدف من إقامة البطولة هو دعم شريحة الفتيات والسيدات، وتشجيعهن على ممارسة الرياضة، وتعزيز المفاهيم التوعوية والصحية في المجتمع".



وأشارت "القحطاني" إلى أن تقسيم المشاركات إلى ثلاث فئات؛ بهدف تحقيق مبدأ التكافؤ بالفرص بين جميع المشاركات، ورفع مستوى التنافس في كل فئة من فئات البطولة. وأضافت: "أن الباب ما زال مفتوحًا لمن ترغب بالمشاركة في البطولة، بالتسجيل على الرابط:

https://forms.gle/KWudhGjZH3rEwU3h7