النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحزيم": كورونا أثر على العالم والأوقاف تحتاج رفع كفاءة وجودة الإنفاق

خلال ملتقى افتراضي نظمه مركز الأميرة العنود للأوقاف

نظمت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة في مركز الأميرة العنود للأوقاف ملتقى افتراضيًا تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة العربية السعودية"، وذلك برعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز في خطوة لتوعية المؤسسات الوقفية في مواجهة آثار جائحة كورونا.

وافتتح الملتقى الأمين العام لمؤسسة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم بكلمة عبّر فيها عن شكره للجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومنظمات القطاع غير الربحي.

وأوضح الدكتور الحزيم أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في السعودية تجعلنا بالضرورة أن نتنبه لاختيار الأصول الاستثمارية ذات المخاطر المتوسطة وأن الجائحة تعطينا أمرين؛ التخلص من المشاريع المتعثرة وتحسين كفاءة الأوقاف".

وأكد أن مؤسسة العنود الخيرية أطلقت برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف من أجل رفع كفاءة العاملين في قطاع الأوقاف وأنه لابد أن نرى التحولات الخارجية المتأثرة بالجائحة ونعيد هيكلة أصول الأوقاف بما يتناسب مع ذلك والسعي لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز رفع كفاءة القياديين في قطاع الأوقاف.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحزيم": كورونا أثر على العالم والأوقاف تحتاج رفع كفاءة وجودة الإنفاق
سبق

نظمت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة في مركز الأميرة العنود للأوقاف ملتقى افتراضيًا تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة العربية السعودية"، وذلك برعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز في خطوة لتوعية المؤسسات الوقفية في مواجهة آثار جائحة كورونا.

وافتتح الملتقى الأمين العام لمؤسسة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم بكلمة عبّر فيها عن شكره للجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومنظمات القطاع غير الربحي.

وأوضح الدكتور الحزيم أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في السعودية تجعلنا بالضرورة أن نتنبه لاختيار الأصول الاستثمارية ذات المخاطر المتوسطة وأن الجائحة تعطينا أمرين؛ التخلص من المشاريع المتعثرة وتحسين كفاءة الأوقاف".

وأكد أن مؤسسة العنود الخيرية أطلقت برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف من أجل رفع كفاءة العاملين في قطاع الأوقاف وأنه لابد أن نرى التحولات الخارجية المتأثرة بالجائحة ونعيد هيكلة أصول الأوقاف بما يتناسب مع ذلك والسعي لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز رفع كفاءة القياديين في قطاع الأوقاف.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
04:42 PM

"الحزيم": كورونا أثر على العالم والأوقاف تحتاج رفع كفاءة وجودة الإنفاق

خلال ملتقى افتراضي نظمه مركز الأميرة العنود للأوقاف

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
0
1,702

نظمت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة في مركز الأميرة العنود للأوقاف ملتقى افتراضيًا تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة العربية السعودية"، وذلك برعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز في خطوة لتوعية المؤسسات الوقفية في مواجهة آثار جائحة كورونا.

وافتتح الملتقى الأمين العام لمؤسسة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم بكلمة عبّر فيها عن شكره للجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومنظمات القطاع غير الربحي.

وأوضح الدكتور الحزيم أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في السعودية تجعلنا بالضرورة أن نتنبه لاختيار الأصول الاستثمارية ذات المخاطر المتوسطة وأن الجائحة تعطينا أمرين؛ التخلص من المشاريع المتعثرة وتحسين كفاءة الأوقاف".

وأكد أن مؤسسة العنود الخيرية أطلقت برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف من أجل رفع كفاءة العاملين في قطاع الأوقاف وأنه لابد أن نرى التحولات الخارجية المتأثرة بالجائحة ونعيد هيكلة أصول الأوقاف بما يتناسب مع ذلك والسعي لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز رفع كفاءة القياديين في قطاع الأوقاف.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,165
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,133
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,369
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,262

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة