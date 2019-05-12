نظمت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة في مركز الأميرة العنود للأوقاف ملتقى افتراضيًا تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة العربية السعودية"، وذلك برعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز في خطوة لتوعية المؤسسات الوقفية في مواجهة آثار جائحة كورونا. وافتتح الملتقى الأمين العام لمؤسسة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم بكلمة عبّر فيها عن شكره للجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومنظمات القطاع غير الربحي. وأوضح الدكتور الحزيم أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في السعودية تجعلنا بالضرورة أن نتنبه لاختيار الأصول الاستثمارية ذات المخاطر المتوسطة وأن الجائحة تعطينا أمرين؛ التخلص من المشاريع المتعثرة وتحسين كفاءة الأوقاف". وأكد أن مؤسسة العنود الخيرية أطلقت برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف من أجل رفع كفاءة العاملين في قطاع الأوقاف وأنه لابد أن نرى التحولات الخارجية المتأثرة بالجائحة ونعيد هيكلة أصول الأوقاف بما يتناسب مع ذلك والسعي لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز رفع كفاءة القياديين في قطاع الأوقاف.

"الحزيم": كورونا أثر على العالم والأوقاف تحتاج رفع كفاءة وجودة الإنفاق أحمد البراهيم سبق 2020-05-12 نظمت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة في مركز الأميرة العنود للأوقاف ملتقى افتراضيًا تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة العربية السعودية"، وذلك برعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز في خطوة لتوعية المؤسسات الوقفية في مواجهة آثار جائحة كورونا.



وافتتح الملتقى الأمين العام لمؤسسة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم بكلمة عبّر فيها عن شكره للجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومنظمات القطاع غير الربحي.



وأوضح الدكتور الحزيم أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في السعودية تجعلنا بالضرورة أن نتنبه لاختيار الأصول الاستثمارية ذات المخاطر المتوسطة وأن الجائحة تعطينا أمرين؛ التخلص من المشاريع المتعثرة وتحسين كفاءة الأوقاف".



وأكد أن مؤسسة العنود الخيرية أطلقت برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف من أجل رفع كفاءة العاملين في قطاع الأوقاف وأنه لابد أن نرى التحولات الخارجية المتأثرة بالجائحة ونعيد هيكلة أصول الأوقاف بما يتناسب مع ذلك والسعي لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز رفع كفاءة القياديين في قطاع الأوقاف.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 04:42 PM

"الحزيم": كورونا أثر على العالم والأوقاف تحتاج رفع كفاءة وجودة الإنفاق خلال ملتقى افتراضي نظمه مركز الأميرة العنود للأوقاف





A A A





4 مشاركة

نظمت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة في مركز الأميرة العنود للأوقاف ملتقى افتراضيًا تحت عنوان "التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في المملكة العربية السعودية"، وذلك برعاية الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز في خطوة لتوعية المؤسسات الوقفية في مواجهة آثار جائحة كورونا.



وافتتح الملتقى الأمين العام لمؤسسة العنود الخيرية الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم بكلمة عبّر فيها عن شكره للجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ومنظمات القطاع غير الربحي.



وأوضح الدكتور الحزيم أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الأوقاف في السعودية تجعلنا بالضرورة أن نتنبه لاختيار الأصول الاستثمارية ذات المخاطر المتوسطة وأن الجائحة تعطينا أمرين؛ التخلص من المشاريع المتعثرة وتحسين كفاءة الأوقاف".



وأكد أن مؤسسة العنود الخيرية أطلقت برنامج الزمالة الأوروبية العربية في الأوقاف من أجل رفع كفاءة العاملين في قطاع الأوقاف وأنه لابد أن نرى التحولات الخارجية المتأثرة بالجائحة ونعيد هيكلة أصول الأوقاف بما يتناسب مع ذلك والسعي لتحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز رفع كفاءة القياديين في قطاع الأوقاف.