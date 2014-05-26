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يمر بـ 30 موقعاً لكل منها حكاية.. تفاصيل "الباص التاريخي" بمكة ومساره

يبدأ تشغيله التجريبي نهاية العام الجاري وتنطلق الرحلة من المنطقة المركزية

كشف مستشار المواقع التاريخية في الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدّسة، الدكتور وائل حلبي؛ عن التفاصيل التي تتعلق بخط سير الباص التاريخي؛ لتعريف زوّار مكة المكرّمة بأهم معالمها.

وقال "حلبي" لقناة العربية، إن المسار الأول سينطلق من المنطقة المركزية بمكة المكرّمة ثم يتوقف عند القصور الملكية وقصر البياضية والملك سعود، ثم يتجه إلى عددٍ من المواقع التاريخية، ومن ضمنها يتوقف عند مسجد البيعة بمشعر مِنى ؛ حيث يستمع الزوّار إلى قصة المسجد وسيكون التشغيل التجريبي في نهاية 2021.

وأضاف: "مدة الرحلة من ساعتين إلى ست ساعات ويمر الباص التاريخي بـ 30 موقعاً تاريخياً غير المحطات، ومن ضمنها السدود الأموية في منطقة المعيصم، وفيها خزان المليون، وخزانات شركة المياه الوطنية، وكذلك المشعر الحرام، ومسجد الخيف، وعين زبيدة، ومسجد نمرة، ووادي عرنة، وعند كل موقع فيه حكاية للقصة.

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يمر بـ 30 موقعاً لكل منها حكاية.. تفاصيل "الباص التاريخي" بمكة ومساره
سبق

كشف مستشار المواقع التاريخية في الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدّسة، الدكتور وائل حلبي؛ عن التفاصيل التي تتعلق بخط سير الباص التاريخي؛ لتعريف زوّار مكة المكرّمة بأهم معالمها.

وقال "حلبي" لقناة العربية، إن المسار الأول سينطلق من المنطقة المركزية بمكة المكرّمة ثم يتوقف عند القصور الملكية وقصر البياضية والملك سعود، ثم يتجه إلى عددٍ من المواقع التاريخية، ومن ضمنها يتوقف عند مسجد البيعة بمشعر مِنى ؛ حيث يستمع الزوّار إلى قصة المسجد وسيكون التشغيل التجريبي في نهاية 2021.

وأضاف: "مدة الرحلة من ساعتين إلى ست ساعات ويمر الباص التاريخي بـ 30 موقعاً تاريخياً غير المحطات، ومن ضمنها السدود الأموية في منطقة المعيصم، وفيها خزان المليون، وخزانات شركة المياه الوطنية، وكذلك المشعر الحرام، ومسجد الخيف، وعين زبيدة، ومسجد نمرة، ووادي عرنة، وعند كل موقع فيه حكاية للقصة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
12:21 PM
اخر تعديل
26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
05:10 AM

يمر بـ 30 موقعاً لكل منها حكاية.. تفاصيل "الباص التاريخي" بمكة ومساره

يبدأ تشغيله التجريبي نهاية العام الجاري وتنطلق الرحلة من المنطقة المركزية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
5,636

كشف مستشار المواقع التاريخية في الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدّسة، الدكتور وائل حلبي؛ عن التفاصيل التي تتعلق بخط سير الباص التاريخي؛ لتعريف زوّار مكة المكرّمة بأهم معالمها.

وقال "حلبي" لقناة العربية، إن المسار الأول سينطلق من المنطقة المركزية بمكة المكرّمة ثم يتوقف عند القصور الملكية وقصر البياضية والملك سعود، ثم يتجه إلى عددٍ من المواقع التاريخية، ومن ضمنها يتوقف عند مسجد البيعة بمشعر مِنى ؛ حيث يستمع الزوّار إلى قصة المسجد وسيكون التشغيل التجريبي في نهاية 2021.

وأضاف: "مدة الرحلة من ساعتين إلى ست ساعات ويمر الباص التاريخي بـ 30 موقعاً تاريخياً غير المحطات، ومن ضمنها السدود الأموية في منطقة المعيصم، وفيها خزان المليون، وخزانات شركة المياه الوطنية، وكذلك المشعر الحرام، ومسجد الخيف، وعين زبيدة، ومسجد نمرة، ووادي عرنة، وعند كل موقع فيه حكاية للقصة.

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