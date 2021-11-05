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"التحالف": الدفاعات السعودية تدمّر طائرة مسيّرة حاولت استهداف مدينة جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمّرت طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية؛ حاولت استهداف مدينة جازان.

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"التحالف": الدفاعات السعودية تدمّر طائرة مسيّرة حاولت استهداف مدينة جازان
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمّرت طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية؛ حاولت استهداف مدينة جازان.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
01:05 PM

"التحالف": الدفاعات السعودية تدمّر طائرة مسيّرة حاولت استهداف مدينة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمّرت طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية؛ حاولت استهداف مدينة جازان.

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142 مليون ..

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