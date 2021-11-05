أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمّرت طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية؛ حاولت استهداف مدينة جازان.
"التحالف": الدفاعات السعودية تدمّر طائرة مسيّرة حاولت استهداف مدينة جازان
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمّرت طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية؛ حاولت استهداف مدينة جازان.
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"التحالف": الدفاعات السعودية تدمّر طائرة مسيّرة حاولت استهداف مدينة جازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-05
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
01:05 PM
"التحالف": الدفاعات السعودية تدمّر طائرة مسيّرة حاولت استهداف مدينة جازان
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمّرت طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية؛ حاولت استهداف مدينة جازان.
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