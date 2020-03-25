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"العبداللطيف": الشائعات يستخدمها الأعداء لبث الفزع لدى المواطن وقت الأزمات

في تصريح لـ"سبق" دعا إلى التثبت والتأمل من صحة المعلومات قبل نشرها

حذر عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية محمد بن علي العبداللطيف من خطر الشائعات التي لها مروجوها وقت الأزمات ومنها انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الشائعات وترويجها من أعمال المرجفين المذمومين شرعًا وعرفًا .

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح خاص بـ"سبق" أوضح فيه أن أوقات الأزمات ميدان واسع لنشر الشائعات مع الانفتاح الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة نقل المعلومات وانتشارها، مؤكدًا أن الجميع مطالب بالحذر والتحذير من الشائعات لأنها معول هدم لأمن المجتمعات.

ودعا الشيخ العبداللطيف إلى أن يتأمل الجميع في الأخبار التي تصل إليهم قبل بثها أو نشرها وذلك من خلال أمرين مهمين: التثبت من صحتها، والنظر في المصلحة من نشرها.

وبيّن "العبداللطيف" أن الشائعات يستخدمها الأعداء لإرباك الشعوب والهدف من ذلك ما يسمى بالحرب النفسية، لافتًا إلى أن إطلاقها يعد من أخطر صور الكذب الذي ينبغي الحذر منه.

وشدد على أهمية الحرص على أخذ المعلومة من مصدرها وعدم الانسياق وراء معلومات مجهولة المصدر قد تضر بالأمن الوطني وتقوض اللحمة الوطنية وتسر الأعداء الحاقدين.

واختتم الشيخ العبداللطيف تصريحه لـ"سبق" بالقول : يجب أن نقف من الشائعات موقفًا حازمًا تحقيقًا وامتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» رواه مسلم، سائلاً الله أن يديم الأمن والأمان وأن يصرف عن المملكة وجميع بلاد المسلمين البلاء.

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"العبداللطيف": الشائعات يستخدمها الأعداء لبث الفزع لدى المواطن وقت الأزمات
سبق

حذر عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية محمد بن علي العبداللطيف من خطر الشائعات التي لها مروجوها وقت الأزمات ومنها انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الشائعات وترويجها من أعمال المرجفين المذمومين شرعًا وعرفًا .

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح خاص بـ"سبق" أوضح فيه أن أوقات الأزمات ميدان واسع لنشر الشائعات مع الانفتاح الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة نقل المعلومات وانتشارها، مؤكدًا أن الجميع مطالب بالحذر والتحذير من الشائعات لأنها معول هدم لأمن المجتمعات.

ودعا الشيخ العبداللطيف إلى أن يتأمل الجميع في الأخبار التي تصل إليهم قبل بثها أو نشرها وذلك من خلال أمرين مهمين: التثبت من صحتها، والنظر في المصلحة من نشرها.

وبيّن "العبداللطيف" أن الشائعات يستخدمها الأعداء لإرباك الشعوب والهدف من ذلك ما يسمى بالحرب النفسية، لافتًا إلى أن إطلاقها يعد من أخطر صور الكذب الذي ينبغي الحذر منه.

وشدد على أهمية الحرص على أخذ المعلومة من مصدرها وعدم الانسياق وراء معلومات مجهولة المصدر قد تضر بالأمن الوطني وتقوض اللحمة الوطنية وتسر الأعداء الحاقدين.

واختتم الشيخ العبداللطيف تصريحه لـ"سبق" بالقول : يجب أن نقف من الشائعات موقفًا حازمًا تحقيقًا وامتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» رواه مسلم، سائلاً الله أن يديم الأمن والأمان وأن يصرف عن المملكة وجميع بلاد المسلمين البلاء.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:06 AM

"العبداللطيف": الشائعات يستخدمها الأعداء لبث الفزع لدى المواطن وقت الأزمات

في تصريح لـ"سبق" دعا إلى التثبت والتأمل من صحة المعلومات قبل نشرها

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عبدالله العنزي - الرياض
5
1,955

حذر عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية محمد بن علي العبداللطيف من خطر الشائعات التي لها مروجوها وقت الأزمات ومنها انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الشائعات وترويجها من أعمال المرجفين المذمومين شرعًا وعرفًا .

وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريح خاص بـ"سبق" أوضح فيه أن أوقات الأزمات ميدان واسع لنشر الشائعات مع الانفتاح الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي وسهولة نقل المعلومات وانتشارها، مؤكدًا أن الجميع مطالب بالحذر والتحذير من الشائعات لأنها معول هدم لأمن المجتمعات.

ودعا الشيخ العبداللطيف إلى أن يتأمل الجميع في الأخبار التي تصل إليهم قبل بثها أو نشرها وذلك من خلال أمرين مهمين: التثبت من صحتها، والنظر في المصلحة من نشرها.

وبيّن "العبداللطيف" أن الشائعات يستخدمها الأعداء لإرباك الشعوب والهدف من ذلك ما يسمى بالحرب النفسية، لافتًا إلى أن إطلاقها يعد من أخطر صور الكذب الذي ينبغي الحذر منه.

وشدد على أهمية الحرص على أخذ المعلومة من مصدرها وعدم الانسياق وراء معلومات مجهولة المصدر قد تضر بالأمن الوطني وتقوض اللحمة الوطنية وتسر الأعداء الحاقدين.

واختتم الشيخ العبداللطيف تصريحه لـ"سبق" بالقول : يجب أن نقف من الشائعات موقفًا حازمًا تحقيقًا وامتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» رواه مسلم، سائلاً الله أن يديم الأمن والأمان وأن يصرف عن المملكة وجميع بلاد المسلمين البلاء.

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