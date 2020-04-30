مشاريع إسكان العمالة بـ"ينبع الصناعية".. قصة نموذجية منذ أكثر من 40 عامًا

طُبّقت فيها الإجراءات الصحية الاحترازية كافة منذ بدايات تفشي كورونا

بادرت الهيئة الملكية بينبع منذ بدايات إنشاء مدينة ينبع الصناعية قبل أكثر من ٤٠ عامًا بإنشاء مجمعات سكنية نموذجية متكاملة الخدمات للعمالة التي تم استقطابها للعمل في المشاريع الإنشائية، ومشاريع التجهيزات الأساسية، وحرصت على توفير السكن الملائم الذي تتوافر فيه كل المقومات الحياتية، بأفضل المواصفات الفنية في تلك الحقبة الزمنية.

وخلال السنوات الماضية استشرفت الهيئة الملكية المستقبل من خلال المخطط الإرشادي لمدينة ينبع الصناعية، واعتماد مشاريع حيوية، كان من ضمنها مشاريع إنشاء مجمعات سكنية نموذجية متكاملة لسكن العمالة، تشمل خدمات متكاملة، مثل المساجد والمطاعم وخدمات التموين والنظافة والخدمات الإسعافية الصحية، ثم طرحت تلك المشاريع للتشغيل كفرص استثمارية وفق أعلى الاشتراطات التشغيلية؛ لإعطاء القطاع الخاص فرصة للمشاركة في التنمية الشاملة بمدينة ينبع الصناعية.

كما أتاحت الهيئة الملكية بينبع المجال للمستثمرين الراغبين في إقامة مجمعات سكنية نموذجية، تتلاءم مع اشتراطات ومعايير الهيئة الملكية للجبيل وينبع للعمالة، من خلال طرح فرص استثمارية لإنشاء وتشغيل مجمعات إسكانية للعمالة؛ وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة للقوى العاملة في مشاريع التجهيزات الأساسية أو الصناعية القائمة أو المستقبلية بمدينة ينبع الصناعية، ولتطبيق مبدأ الشراكة الحقيقية في الخطط التنموية.

أما فيما يخص الإجراءات الاحترازية فقد بادرت الهيئة الملكية مبكرًا منذ بدايات تفشي جائحة فيروس كورونا بتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية كافة الصادرة من الجهات المسؤولة في الدولة في المجمعات السكنية الواقعة تحت إشرافها، وذلك من خلال فريق عمل، ضم الإدارات المختصة لمباشرة مهامها من خلال الجولات الميدانية لمتابعة التزام المجمعات السكنية للعمالة بتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية، ومتابعة تطبيقها بشكل حازم، يضمن عدم تفشي وانتشار الفيروس.

كما تم طباعة وتوزيع أكثر من ١٠ آلاف بروشور توعوي عن سُبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بلغات مختلفة، تشمل العربية والإنجليزية والفلبينية والأوردية والبنغالية، وتوزيعها على مواقع إسكان العمالة، بما يضمن وصول التعليمات والإجراءات باللغة الأم للعامل.