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"هدف": 5 مزايا لبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"

يهدف لإكساب خريجي الجامعات الخبرات اللازمة لسوق العمل

حدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مزايا برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، تتضمن مكافأة مالية دعماً للمتدرّب قدرها 3 آلاف ريال شهرياً، خلال فترة التدريب، وتحمل تأميناً ضدّ مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، وإعداد وتطوير مهارات وخبرات الخريجين السعوديين للمشاركة بفاعلية في سوق العمل، ودورات تدريبية إلكترونية.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حديث التخرج، وألا يكون على رأس العمل، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له التسجيل في برنامج "تمهير"، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.taqat.sa/tamheer.

ويهدف برنامج "تمهير"، إلى إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصات الخريجين.

يأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ.. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج بين 3 و6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": 5 مزايا لبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"
سبق

حدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مزايا برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، تتضمن مكافأة مالية دعماً للمتدرّب قدرها 3 آلاف ريال شهرياً، خلال فترة التدريب، وتحمل تأميناً ضدّ مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، وإعداد وتطوير مهارات وخبرات الخريجين السعوديين للمشاركة بفاعلية في سوق العمل، ودورات تدريبية إلكترونية.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حديث التخرج، وألا يكون على رأس العمل، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له التسجيل في برنامج "تمهير"، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.taqat.sa/tamheer.

ويهدف برنامج "تمهير"، إلى إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصات الخريجين.

يأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ.. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج بين 3 و6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
10:18 AM

"هدف": 5 مزايا لبرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"

يهدف لإكساب خريجي الجامعات الخبرات اللازمة لسوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حدّد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مزايا برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، تتضمن مكافأة مالية دعماً للمتدرّب قدرها 3 آلاف ريال شهرياً، خلال فترة التدريب، وتحمل تأميناً ضدّ مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، وإعداد وتطوير مهارات وخبرات الخريجين السعوديين للمشاركة بفاعلية في سوق العمل، ودورات تدريبية إلكترونية.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حديث التخرج، وألا يكون على رأس العمل، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له التسجيل في برنامج "تمهير"، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.taqat.sa/tamheer.

ويهدف برنامج "تمهير"، إلى إكساب خريجي الجامعات الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصات الخريجين.

يأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ.. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج بين 3 و6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.

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