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الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير الروسي احتجاجاً على معاقبة 8 مسؤولين بالتكتل

يبلغه بإدانة القرار ورفضه

استدعت الهيئات الأوروبية، اليوم (الاثنين)، السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي، عقب قرار موسكو فرض عقوبات على ثمانية مواطنين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي ومفوّضة، بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية.

وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: "إن السفير استُدعي، ويُفترض أن يستقبله بعد الظهر الأمين العام للمفوضية الأوروبية، والجهاز الأوروبي للعمل الخارجي، وسننقل إليه إدانة صارمة ورفضاً لهذا القرار"، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير الروسي احتجاجاً على معاقبة 8 مسؤولين بالتكتل
سبق

استدعت الهيئات الأوروبية، اليوم (الاثنين)، السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي، عقب قرار موسكو فرض عقوبات على ثمانية مواطنين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي ومفوّضة، بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية.

وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: "إن السفير استُدعي، ويُفترض أن يستقبله بعد الظهر الأمين العام للمفوضية الأوروبية، والجهاز الأوروبي للعمل الخارجي، وسننقل إليه إدانة صارمة ورفضاً لهذا القرار"، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
02:45 PM

الاتحاد الأوروبي يستدعي السفير الروسي احتجاجاً على معاقبة 8 مسؤولين بالتكتل

يبلغه بإدانة القرار ورفضه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعت الهيئات الأوروبية، اليوم (الاثنين)، السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي، عقب قرار موسكو فرض عقوبات على ثمانية مواطنين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي ومفوّضة، بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية.

وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: "إن السفير استُدعي، ويُفترض أن يستقبله بعد الظهر الأمين العام للمفوضية الأوروبية، والجهاز الأوروبي للعمل الخارجي، وسننقل إليه إدانة صارمة ورفضاً لهذا القرار"، وفقاً لما أوردت "فرانس 24".

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