أئمة جوامع عسير بلا مرتبات حتى الآن.. و"الإسلامية": غداً

أكدت أن مصادفة الإجازة الأسبوعية مع موعد إيداعها أعاقت الإيداع

اشتكى عددٌ من أئمة المساجد والجوامع في عسير من تأخر إيداع مرتباتهم حتى الآن، مبينين أن تأخر مرتباتهم يؤثر على أُسرهم وارتباطاتهم العائلية والتزاماتهم المالية، ومطالبين المسؤولين بسرعة إيداع مرتباتهم وتلافي هذا التأخير مستقبلاً.

بدورها، وعدت "الشؤون الإسلامية" بعسير بإيداع المرتبات مساء اليوم أو صباح الغد كحدٍ أقصى، مبينةً في ردّها على "سبق" أن مصادفة الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت مع موعد إيداع المرتبات أعاقت الإيداع.